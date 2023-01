Handball : les arbitres de la finale sont soupçonnés d’avoir truqué des matchs

Les deux arbitres officiels de la finale du Mondial de handball de dimanche, entre la France et le Danemark, sont soupçonnés d’avoir truqué des matchs.

Deux hommes dans la tourmente. Gjorgji Nachevski et Slave Nikolov, qui étaient au sifflet lors de la finale du Championnat du monde de handball 2023, ont été soupçonnés d’avoir truqué des matchs, dans un rapport paru en 2018.

L’affaire avait été révélée il y a quelques jours par un média danois. Un rapport indique en effet que 26 rencontres, entre septembre 2016 et novembre 2017, ont été touchées par des trucages par 16 arbitres.

Gjorgji Nachevski et Slave Nikolov, qui étaient arbitres de la finale du Mondial à Stockholm entre la France et le Danemark (victoire danoise 34-29), font partie des concernés. Mais la police et la Fédération de Handball Européenne n’avaient pas trouvé de «raisons substantielles» pour les sanctionner.

«Cette affaire est assez ancienne, mais j’ai toute confiance dans le fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête approfondie de la part de la fédération européenne, de la police autrichienne et d’Europol, a réagi le directeur des arbitres de la fédération internationale, Per Morten Sødal, interrogé par le média suédois Sport Bladet. Ils n’ont trouvé aucun motif de sanction à l’encontre de ces arbitres. Par conséquent, ils sont innocents. S’il y avait eu des preuves de matchs truqués, il nous aurait fallu moins d’une seconde pour prendre une décision.»