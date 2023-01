Rugby : un joueur amateur opéré des cervicales et placé en réanimation après une mêlée

Gravement touché aux cervicales, ce dimanche, Yusuf Tuncer, qui évolue au SC Tulle en Fédérale 1, a dû être opéré en urgence et placé en réanimation au CHU de Limoges, a rapporté le journal La Montagne.

La fin de match a viré au drame. Alors que le SC Tulle recevait, ce dimanche, Valence d’Agen en Fédérale 1, son pilier Yusuf Tuncer est soudainement resté allongé au sol. Lors d’une mêlée à seulement quelques secondes du coup de final, il s’est écroulé avant d’être rapidement secouru par certains de ses coéquipiers et un adversaire, qui lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des secours.

Les sapeurs-pompiers et le Smur de Tulle ont pris le relais et, pendant plus d’une heure, ils se sont afférés sur le terrain auprès du rugbyman amateur, qui a finalement été évacué par hélicoptère vers le CHU Limoges, où il a été opéré en urgence de deux cervicales et placé en réanimation.

Face au choc suscité par cette blessure, le Sporting club de Tulle a décidé d’organiser une réunion avec les joueurs, le staff et les membres de la commission sportive, ce mercredi 1er février, en présence du médecin régulateur du service d’urgence du centre hospitalier de Tulle et du médecin du SC Tulle. Le SCT a également adressé un message de soutien à son joueur. «Le Sporting Club Tulle Corrèze et ses supporters pensent très fort à leur pilier droit Yusuf. La famille bleue et blanche est avec toi», a-t-il écrit sur Facebook.