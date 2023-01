Boxe : le «nouveau Mike Tyson» met son adversaire KO en moins de 15 secondes (vidéo)

Moïse Itauma, considéré comme le nouveau Mike Tyson, a mis son adversaire KO en moins de 15 secondes, ce week-end, à Londres, lors de son premier combat de boxe professionnel.

Il est présenté comme le nouveau Mike Tyson. Agé de seulement 18 ans, depuis à peine un mois (28 décembre), Moïse Itauma a disputé, ce week-end, son premier combat chez les professionnels. Des débuts qui ont été expéditifs. Le boxeur britannique n’a eu besoin que de 15 secondes pour mettre KO son adversaire, le Tchèque Marcel Bode, avec deux coups dévastateurs.







Moses Itauma finishes Marcel Bode in under 15-seconds #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/F7bcd6uelg — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 28, 2023

Un premier combat plus que prometteur pour le jeune homme qui rêve de battre le record de Mike Tyson en devenant le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire. L’Américain avait décroché le titre WBC des lourds face à Trevor Berdick le 22 novembre 1986, alors qu’il était âgé de 20 ans, 4 mois et 22 jours.

Moïse Itauma a jusqu’à mai 2025 pour espérer surpasser son illustre aîné et il va tout faire pour y parvenir. «Devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds fait partie de mes objectifs à moyen terme, mais c’est quelque chose que je crois pouvoir réaliser avant 2025», a-t-il confié, tout en étant conscient qu’il a encore du travail.

«Physiquement, je suis encore un enfant par rapport aux adversaires que j'ai devant moi. Mais je travaille pour devenir un homme», a assuré le boxeur. Pour son premier combat, il a en tout cas déjà fait mieux que Mike Tyson qui s’était débarrassé d’Hector Mercedes en une minute et quarante-sept secondes pour ses premiers pas en pro.