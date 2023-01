PSG : Neymar forfait pour le déplacement à Montpellier ?

Souffrant d’une fatigue musculaire, Neymar n’a pas participé, ce mardi 31 janvier, à la séance d’entraînement collective du PSG et devrait être forfait pour le déplacement à Montpellier, ce mercredi, pour la 21e journée de Ligue 1.

Paris privé de Neymar à Montpellier ? Sorti en fin de match, dimanche soir, contre Reims (1-1), le Brésilien souffre d’«une fatigue musculaire», a indiqué le PSG dans un communiqué, et n’a pas participé, ce mardi, à la séance d’entraînement collective des Parisiens. Si le club de la capitale n’a pas évoqué sa disponibilité pour le déplacement dans l’Hérault, mercredi, pour la 21e journée de Ligue 1, sa présence est fortement compromise.

Et Christophe Galtier ne devrait prendre aucun risque avec son joueur à l’aube d’un mois de février particulièrement chargé et surtout à deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Dans l'Hérault, l’entraîneur parisien sera également privé de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, toujours blessés, et de Marco Verratti, suspendu après son carton rouge reçu contre les Rémois.

A la Mosson, le PSG devra se rassurer après un mois de janvier très compliqué tant sur le plan comptable, avec seulement quatre points pris en quatre rencontres, que sur le niveau jeu proposé, avec des prestations particulièrement décevantes et inquiétantes.