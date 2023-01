PSG : poste, clubs, palmarès... Tout savoir sur Hakim Ziyech attendu à Paris

Hakim Ziyech est en passe de rejoindre le PSG dans les prochaines heures sous la forme d’un prêt. Voici tout ce qu’il faut savoir du milieu marocain de Chelsea, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde.

Une recrue de choix inattendue. Le PSG pourrait signer ce mardi 31 janvier Hakim Ziyech, joueur marocain de Chelsea, sous la forme d’un prêt pour les six prochains mois. Ce qui serait l’un des très grands coups de ce mercato hivernal.

Lundi soir, au moment de l’annonce d’un possible prêt et de contacts rondement établis entre Paris et le joueur de 29 ans, les tweets et les «spaces» (des chambres vocales où les tweetos peuvent échanger) se sont enchaînés jusque tard dans la nuit. Il faut dire que celui qui est à la fois surnommé le «magicien» mais aussi «l’enfant terrible du football marocain» déchaîne les passions depuis toujours.

Natif de Dronten aux Pays-Bas, à l’est d’Amsterdam, Hakim Ziyech, qui a été formé à Heerenveen, au nord du pays, a vu son talent très rapidement éclater aux yeux des spécialistes. Il a d’ailleurs évolué sous le maillot des jeunes des Pays-Bas à huit reprises (3 buts). A l’époque, il était considéré comme un grand espoir du football néerlandais et, en 2015, Guus Hiddink s'est fait un plaisir de le sélectionner… mais il a dû renoncer à cause d’une blessure. Les «Oranje» se sont alors dit qu’ils le reverraient plus tard mais «HZ» a changé d’avis et opté pour le Maroc, le pays de ses parents, en mars 2016.

Un choix qui a fait grand bruit chez les Hollandais. Même la légende Marco Van Basten a critiqué le joueur. Sauf que finalement, le choix de Ziyech a été positif. Alors que les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde 2018, lui est allé en Russie avec le Maroc.

Un joueur au talent incroyable

Une période durant laquelle, il a complètement brillé aux yeux du monde entier. Joueur de l’Ajax Amsterdam, il a fait partie de l’incroyable équipe dans laquelle figuraient les espoirs Frenkie de Jong ou encore Matthijs de Ligt. Ils ont régalé l’Europe en Ligue des champions avec des prestations de haut vol.

Le milieu de terrain offensif, qui a un très bon repli défensif, possède un pied gauche incroyable. Ses transmissions de balle sont un véritable régal pour les fans. Il ne ralentit jamais le jeu et aime se projeter rapidement vers l’avant. Sans oublier qu’il possède un coup d’œil impressionnant qui plaira à coup sûr aux fans du PSG.

Reste qu’il y a tout de même eu des zones d’ombres dans la carrière de Hakim Ziyech mais qui font sûrement sa force. Dans sa jeunesse, il a connu des moments compliqués en perdant son père à 10 ans. De quoi le perturber.

Plus récemment, celui qui n’a pas réussi à s’imposer à Chelsea – mais qui a remporté la Ligue des champions et le Mondial des clubs – a connu un épisode compliqué en sélection du Maroc avec Vahid Halilhodzic qui l’a mis à l'écart en septembre 2021.

«Son comportement n'est pas adéquat avec celui de la sélection. Il ne veut pas s'entraîner, ne veut pas jouer, n'est pas sérieux. Je ne vais pas le supplier de venir», avait lancé l’ancien entraîneur de Paris en direction du joueur, qui lui avait décidé de passer à autre chose. Finalement, l’arrivée de Walid Regragui en août 2022 a été son salut. Le nouveau sélectionneur marocain en a fait l'un de ses cadres et il lui a bien rendu. En atteste sa Coupe du monde 2022 impressionnante.

Hakim Ziyech est finalement revenu par la grande porte du Qatar. Et ce sont peut-être les Qataris, propriétaires du Paris Saint-Germain, qui vont également relancer sa carrière en club.