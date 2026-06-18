Coupe du monde 2026 : quel est le bilan de la première journée de la phase de poules ?

La première journée de la phase de poules de la Coupe du monde s’est terminée ce matin, c’est le moment de revenir sur les premiers résultats de ce mondial.

Une première journée riche en émotions. Entre surprises, buts et records, la première semaine de la Coupe du monde nous a donné le ton de ce que nous allons vivre jusqu’au 19 juillet prochain, date de la finale de la compétition.

Groupe A : un match d’ouverture sous tension

Jeudi 11 juin dernier à 21 h était donné le coup d’envoi de la 23e édition de la Coupe du monde. Le Mexique a accueilli l’Afrique du Sud dans un stade plein à craquer. Résultat 2 buts à 0 sous le signe des cartons rouges. Le match s’est terminé à 10 contre 9.

De l’autre côté, la Corée du Sud a renversé la République tchèque en fin de partie. Mené 1-0, ils se sont battus jusqu’au bout pour décrocher la victoire en fin de match (2-1).

Groupe B : une surprise et deux matchs nuls

Le Canada, deuxième pays organisateur, a eu du mal contre la Bosnie-Herzégovine. Devant leur public, les Canadiens ont fait preuve de résilience pour aller chercher un match nul important pour la suite de la compétition (1-1).

La première surprise de ce mondial nous a été offerte par le Qatar, qui a décroché son premier point dans une Coupe du monde contre la Suisse (1-1). Au bout du temps additionnel, Miro Munheim dévie le ballon dans son camp et permet au Qatar de bien débuter la compétition.

Groupe C : un premier choc pour le Brésil

L’un des premiers chocs de cette Coupe du monde s'est joué entre le Brésil et le Maroc et s’est soldé sur un score de 1-1. Les Marocains, bien entrés dans leur match, ont subi l’égalisation de Vinicius Jr. juste avant la mi-temps et n’ont pu faire la différence en seconde période.

De l’autre côté, l’Écosse débutait contre Haïti qui disputait son premier mondial. Les Écossais se sont imposés par le plus petit score (1-0). Ils défieront le Maroc ce samedi à minuit.

Groupe D : départ canon pour les États-Unis

Dernier pays organisateur de cette édition de la Coupe du monde, les États-Unis signent un carton pour leur entrée en lice. Une victoire 4-1 pour se lancer contre le Paraguay, bien aidés par leur attaquant Folarin Balogun.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Turquie a déçu. Contre l’Australie, les Turcs, favoris de la rencontre, se sont inclinés 2 buts à 0.

Groupe E : le carton allemand

Les Allemands affrontaient les novices de Curaçao. Un match historique pour les Curaciens qui pensaient tenir tête aux Allemands en égalisant en première période. Par la suite, les hommes de Julian Nagelsmann ont déroulé pour s’imposer 7 buts à 1. Une première depuis 12 ans et un certain… Brésil / Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Alors qu’on tenait le premier 0-0 de la compétition entre Ivoiriens et Équatoriens, c’est Amad Diallo qui en a décidé autrement. Les montants ont repoussé l’ouverture du score pendant la rencontre (1 pour la Côte d’Ivoire, 2 pour l’Équateur).

Groupe F : le fiasco tunisien

Alors que sur le papier le match aurait pu être équilibré, la Suède de Victor Gyökeres a maîtrisé la Tunisie (5-1). Le jeune Suédois, Yasin Ayari, a gâché les espoirs de son pays d’origine en inscrivant un doublé.

Le spectacle était aussi du côté de Pays-Bas / Japon, au terme d’une première mi-temps qui ne rentrera pas dans les livres d’histoire. La seconde période est bien différente. 4 buts et un retournement de situation. Le Japon, mené à deux reprises, est à chaque fois revenu dans la rencontre (2-2).

Groupe G : Mauvaise affaire de la Belgique

Ultrafavori de ce groupe G, la Belgique de Rudi Garcia n’a pas impressionné. Malmenés par l’Égypte, ils sont parvenus à égaliser grâce au bon travail de leur attaquant Romelu Lukaku, bien que le but a été marqué par Mohamed Hany contre son camp.

De l’autre côté, l’Iran et la Nouvelle-Zélande ont offert aux spectateurs un spectacle à leur manière (2-2). Les deux équipes se séparent en partageant les points en inscrivant quatre buts de haut niveau.

Groupe H : L'énorme surprise du Cap-Vert

L’Espagne, un des favoris pour la victoire finale de ce mondial, n’est pas parvenue à venir à bout du Cap-Vert (0-0). Bien aidés par leur gardien, Vozinha, les requins bleus ont tenu en défense, empêchant les champions d’Europe de remporter leur premier match dans cette Coupe du monde.

Même constat pour l’Uruguay, qui défiait l’Arabie saoudite. Ces derniers ont ouvert le score à la fin de la première période avant de se voir rattraper à dix minutes de la fin. Match nul, rien n’est fait dans ce groupe.

Groupe I : La France bien partie

L’équipe de France défiait ce mardi le Sénégal. Les Bleus ont eu du mal en première mi-temps avant de se réveiller dans l’autre partie du match. Grâce en partie à Michael Olise replacé à droite, la France s’est imposée 3-1, avec un Kylian Mbappé qui, grâce à son doublé, est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, dépassant Olivier Giroud.

La Norvège a répondu présent dans ce match contre l’Irak. La star Erling Haaland a lui aussi inscrit un doublé pour porter son équipe vers la victoire. Score du match : 4 buts à 1.

Groupe J : nouveau record pour Messi

Alors que l’Argentine, championne du monde en titre, défiait l’Algérie, Lionel Messi a inscrit un triplé pour une victoire 3-0. Par la même occasion, il est devenu co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 buts. Un match qui aurait pu être différent. Le capitaine argentin aux 8 ballons d’or aurait pu écoper d’un carton rouge, alors que le score n’était que de 1-0.

L’Autriche affrontait quant à elle la Jordanie, qui disputait les premières minutes de son histoire en Coupe du monde. Les Autrichiens se sont fait peur mais ont écarté la menace jordanienne en gagnant 3-1.

Groupe K : première ratée pour les Portugais

Grand favori de la compétition, le Portugal n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre la République démocratique du Congo. Ces derniers, qui disputaient leur premier mondial depuis 1974 (sous le nom du Zaïre), ont tenu tête aux derniers vainqueurs de la Ligue des Nations (1-1).

Dans l’autre match du groupe, la Colombie a eu du mal contre l’Ouzbékistan. Un match qui s’est ouvert en deuxième période. Les Colombiens s’en sortent et prennent la tête du groupe avant de défier le Congo en deuxième journée de la phase de poule.

Groupe L : Spectacle à l’anglaise

L’Angleterre a remporté le choc du groupe L contre la Croatie. Dans un match à rebondissement marqué par un penalty manqué par Harry Kane qui a été retiré avant d’être transformé par ce dernier. Le match s’est soldé par un 4-2 en faveur des Anglais, qui ont vu les Croates revenir au score à deux reprises.

Le match entre le Ghana et le Panama ne restera pas dans les annales du football moderne. À Ontario, au Canada, la rencontre a été sauvée par l’ouverture du score tardive du Ghana et de Caleb Yirenki (90+5). Une courte victoire qui leur permet de prendre 3 points très importants pour la suite de la compétition.