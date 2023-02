Mercato : les 10 plus gros transferts de l'histoire du football

Chaque saison, le mercato électrise les fans de football. Les grands clubs s'affrontent à coups de millions pour s'offrir les services des plus grandes stars du ballon rond. Neymar, Mbappé, Ronaldo... Voici les dix transferts les plus chers de l'histoire.

Neymar (du FC Barcelone au PSG en 2017)

(©Icon Sport)

Au terme d'un long feuilleton, Neymar s'est engagé pour cinq ans avec le PSG en août 2017. La star brésilienne a résilié son contrat avec le FC Barcelone en réglant le montant de sa clause libératoire, fixée à 222 millions d'euros. L'attaquant est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire.

Kylian Mbappé (de Monaco au PSG en 2018)

(©Abaca / Icon Sport)

Après Neymar, le PSG a frappé un autre grand coup sur le marché des transferts à l'été 2017, en s'offrant Kylian Mbappé pour 145 millions d’euros (hors bonus éventuels, fixés à 35 millions d'euros). Le jeune phénomène de 18 ans est ainsi devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire (et le Français le plus cher), après avoir été prêté avec option d’achat obligatoire au club de la capitale par Monaco. Il est officiellement acquis par le PSG à l'été 2018.

OUSMANE DEMBÉLÉ (DU BORUSSIA DORTMUND AU FC BARCELONE en 2017)

(©Pressinphoto / Icon Sport)

Recruté pour remplacer Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé a rejoint le FC Barcelone à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, pour 105 millions d'euros hors bonus (42 millions d'euros maximum). Un montant qui a atteint depuis, avec les bonus, 145 millions d'euros.

Philippe Coutinho (de Liverpool au FC Barcelone en 2018)

(©Actionplus / Icon Sport)

Le Brésilien Philippe Coutinho est recruté en janvier 2018 par le FC Barcelone pour pallier, lui aussi, le départ de son compatriote Neymar, quelques mois plus tôt, au PSG. Le club blaugrana a déboursé 120 millions d'euros (hors bonus, pouvant atteindre 40 millions d'euros) pour l'arracher à Liverpool. Avec les bonus, le coût total de son transfert s'élève aujourd'hui à 135 millions d'euros.

Joao Félix (du Benfica à l'Atlético Madrid en 2019)

(©Pressinphoto / Icon Sport)

A l'été 2019, le prodige portugais Joao Félix (19 ans) a quitté le Benfica Lisbonne pour s’engager avec l’Atlético Madrid, pour 126 millions d'euros. Sa mission étant de faire oublier Antoine Griezmann, parti à Barcelone durant le même mercato.

Enzo Fernandez (Du Benfica à Chelsea en 2023)

(©Anthony Dibon / Icon Sport)

Quelques semaines après la Coupe du monde remportée par l'Argentine, Enzo Fernandez, qui a été élu meilleur jeune de la compétition, a quitté Benfica pour rejoindre Chelsea. Le club anglais a déboursé la somme de 121 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain, devenu le joueur le plus cher de l'histoire des Blues.

Antoine Griezmann (de l'Atlético Madrid au FC Barcelone en 2019)

(©DeFodi Images / Icon Sport)

En juillet 2019, Antoine Griezmann a décidé de quitter l’Atlético Madrid, où il a passé cinq saisons, pour rejoindre le FC Barcelone. Pour s'offrir l'attaquant français, les Blaugranas ont payé le montant de sa clause libératoire, fixée à 120 millions d'euros. Mais le champion du monde 2018 n'a pas réussi à s'imposer en Catalogne et est retourné à l'Atlético Madrid.

Jack Grealish (d'Aston Villa à Manchester City en 2021)

(©SPI / Icon Sport)

Malgré la crise du Covid-19, qui a pesé sur les finances des clubs, Manchester City s'est offert le milieu international anglais Jack Grealish début août 2021. Son transfert, en provenance d'Aston Villa, est le plus important de l'histoire entre deux clubs de Premier League : 100 millions de livres, soit environ 117 millions d'euros.

CRISTIANO RONALDO (DU REAL MADRID À LA JUVENTUS TURIN en 2018)

(©Abaca / Icon Sport)

Cristiano Ronaldo a provoqué un coup de tonnerre sur la planète football à l'été 2018, en annonçant son départ du Real Madrid, où le Portugais a évolué pendant neuf saisons, pour s'engager avec la Juventus Turin. Le montant du transfert s'est élevé à 100 millions d'euros hors bonus, 117 millions d'euros en intégrant les bonus divers figurant dans le contrat.

Romelu Lukaku (de l'Inter Milan à Chelsea, 2021)

(©SUSA / Icon Sport)

A l'été 2021, Romelu Lukaku est retourné à Chelsea, qu'il avait quitté en 2014. Le club anglais a allongé 115 millions d'euros pour arracher l'avant-centre belge à l'Inter Milan, qui a depuis retrouvé le club italien.