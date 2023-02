PSG : le recours pour le prêt d’Hakim Ziyech rejeté par la Ligue

La commission juridique de la LFP, réunie ce mercredi matin, a rejeté le recours du PSG concernant le prêt de l’international marocain Hakim Ziyech, qui va donc rester à Chelsea.

Hakim Ziyech ne portera pas le maillot du PSG. Réunie ce mercredi matin, la commission juridique de la LFP a étudié le recours déposé par le club de la capitale concernant le prêt de l’international marocain, et a décidé de ne pas homologuer son contrat, mettant un terme définitif à un feuilleton rocambolesque.

Désireux de renforcer son secteur offensif, les dirigeants parisiens avaient jeté leur dévolu sur Hakim Ziyech, cantonné à un rôle de remplaçant à Chelsea. Emballé à l’idée de rejoindre le PSG, le joueur était arrivé à Paris dès lundi soir, avant de passer sa visite médicale en attendant un accord entre les deux clubs. Après de longues heures de négociations, il a finalement été trouvé autour d’un prêt sans option d’achat.

Mais il n’a pu aboutir. La faute aux dirigeants anglais. Concentrés sur le transfert d’Enzo Fernandez, ils auraient envoyé à plusieurs reprises les mauvais documents administratifs nécessaires à l’homologation du contrat. Et si les bons documents ont ensuite été envoyés, il était trop tard, le mercato ayant fermé ses portes à 23h.

aucune recrue en janvier

Avec ce rejet du prêt d’Hakim Ziyech, le PSG n’a pas enregistré la moindre recrue pendant le mois de janvier, et devra donc faire avec le même effectif durant la deuxième partie de saison, notamment lors de son 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février, 8 mars). Un échec, alors que le champion de France en titre n'a pas réussi non plus à faire plier l'Inter Milan pour recruter le défenseur Milan Skriniar.

De son côté, l’international marocain, qui espérait pouvoir se relancer, va devoir composer avec une concurrence encore plus féroce à Chelsea, où son temps de jeu devrait être encore très limité.