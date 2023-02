Divorce de Piqué et Shakira : la nouvelle compagne du footballeur Clara Chia hospitalisée

Clara Chia Marti, la petite-amie de Gerard Piqué, aurait été admise en urgence à l’hôpital. Elle souffrirait de crises d’angoisse dues à la médiatisation de leur liaison. Une liaison qui aurait précipité la fin du couple que le footballeur formait avec Shakira.

La pression serait trop forte. Selon les informations d’El Periodico, l'étudiante et mannequin Clara Chia Marti a été hospitalisée cette semaine en raison de crises d'angoisse. L’hebdomadaire espagnol indique qu’elle été admise dans une clinique privée de Barcelone, l'hôpital Quirònsalud.

La jeune femme de 23 ans vivrait très mal le stress généré par la médiatisation de sa romance avec Gerard Piqué, romance entamée alors que l’ancien footballeur était encore en couple avec la chanteuse Shakira.

Clara Chia Marti a été accusée à plusieurs reprises d'avoir gâché l'histoire d'amour des deux stars. Depuis que le footballeur a officialisé leur relation en postant une photo d’eux sur Instagram, la pression médiatique est montée encore d’un cran, tant et si bien que la jeune femme ne pouvait plus sortir de chez elle, est-il expliqué.

Une vie plus très privée

El Perodico révèle que samedi matin, Gerard Piqué et Clara Chia Marti sont allés faire une balade à vélo, avec l'idée de rentrer à Barcelone dans l'après-midi car ils avaient des billets pour assister au concert du groupe catalan Oques Grasses, au Palau Sant Jordi. Cependant, ils n’y sont finalement pas allés. Certainement «en raison du mauvais état de santé de la jeune femme».

Clara Chia Marti aurait aussi très mal vécu la chanson vengeresse de Shakira, dans laquelle elle est comparée à une Casio et une Twingo.

Shakira (45 ans) et Gerard Piqué (35 ans) avaient annoncé leur séparation après plus d'une décennie de vie commune, et ont annoncé en novembre avoir trouvé un accord pour la garde de leurs enfants, Milan (neuf ans) et Sasha (sept ans).