Transferts : l’énorme somme dépensée par Chelsea pendant le mercato

Chelsea, qui a enregistré l’arrivée de l’Argentin Enzo Fernandez à la fin de mercato pour une somme record, a dépensé près de 370 millions d’euros pendant le mois de janvier.

370 millions d’euros. C’est l’énorme somme dépensée par Chelsea pendant le mercato d’hiver, qui a fermé ses portes mardi soir. Et cette folie dépensière du club anglais s’est achevée avec la signature d’Enzo Fernandez pour 121 millions d’euros. Champion du monde avec l’Argentine, où il a été élu meilleur jeune de la compétition, le milieu de terrain (22 ans) est devenu le joueur le plus cher de toute l’histoire de la Premier League devant Jack Grealish (117 millions d’euros) et Romelu Lukaku (113 millions d’euros) et le sixième joueur le plus cher de l’histoire du football.

La #PremierLeague fait sauter la banque pendant le mercato





Sa signature a conclu un mois de janvier durant lequel les dirigeants des Blues ont dépensé sans compter pour renforcer une équipe qui occupe seulement la 10e place du championnat d’Angleterre après 20 journées. Avant de s’attacher les services du joueur de Benfica, Chelsea avait déboursé 70 millions d’euros pour Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk), 38 millions d’euros pour Benoît Badiashile (Monaco), 35 millions d’euros pour Noni Madueke (PSV Eindhoven), 30 millions d’euros pour Malo Gusto (prêté à Lyon), 12,5 millions d’euros pour Anrey Santos (Vasco de Gama), 12 millions d’euros pour David Datro Fofana (Molde) et 11 millions d’euros (prêt payant) pour Joao Felix (Atlético Madrid).

A lui seul, le club londonien, désormais détenu par l’Américain Todd Boehly, représente plus d’un tiers des dépenses effectuées en janvier par l’ensemble des clubs de Premier League (825 millions d’euros) et a dépensé près de trois fois plus que tous les clubs de Ligue 1 réunis (125 millions d’euros). Et en ajoutant les achats réalisés l’été dernier, Chelsea a déboursé pratiquement 900 millions d’euros en seulement deux mercatos.