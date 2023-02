Ligue 1 : le PSG enchaîne sans Neymar et Mbappé, Lille renverse Rennes… ce qu’il faut retenir de la 22e journée

La 22e journée de Ligue 1 se déroule ce week-end (samedi 4 et dimanche 5 février). Entre la victoire du PSG, le rebond de Lyon et le renversement de Lille à Rennes, voici ce qu’il faut retenir.

PSG-Toulouse : 2-1

Sans Neymar ni Kylian Mbappé, le PSG a enchaîné une nouvelle victoire en l’emportant contre Toulouse. Si les Parisiens n’ont pas réglé tous leurs problèmes, ils confortent leur première place avant de se déplacer à Marseille, mercredi en Coupe de France. Le TFC avait ouvert la marque au Parc des Princes par Branco van den Boomen (20e) mais Achraf Hakimi (38e) et Lionel Messi, sur une passe du Marocain (58e) ont redonné des couleurs à Paris.

Troyes-Lyon : 1-3

Difficile de cerner Lyon cette saison. Après son nul contre Brest à domicile (0-0), l’OL est allé s’imposer à Troyes (1-3) samedi. Bradley Barcola (43e), Rayan Cherki (59e) et Alexandre Lacazette (90e+3) ont marqué pour les Rhodaniens. Rony Lopes (62e) avait réduit la marque peu après l’heure de jeu pour l’ESTAC. Ce succès permet aux hommes de Laurent Blanc (8e, 32 pts) de se replacer provisoirement en première partie de classement. Troyes (16e, 19 pts) reste en difficulté.

Rennes-Lille : 3-1

Coup d’arrêt pour Rennes. Après dix succès de suite à domicile en Ligue 1, le Stade Rennais a chuté contre Lille (1-3). Pourtant les Bretons avaient ouvert le score par Amine Gouiri après seulement 27 secondes de jeu. Mais les Dogues ont sorti les crocs et ont égalisé par Edon Zhegrova (59e). Avant que Rémy Cabella (83e) et André Gomes (90e+3) n’offrent une très belle victoire ô combien importante. Lille est sixième (38 pts) et grignote des points sur les Rennais (5es, 40 pts).

Clermont-Monaco : 13h

Ajaccio–Nantes : 15h

Auxerre–Reims : 15h

Lorient–Angers : 15h

Strasbourg–Montpellier : 15h

Brest-Lens : 17h05

OM-Nice : 20h45