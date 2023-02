Ski : Alexis Pinturault sacré champion du monde du combiné à Courchevel

Alexis Pinturault a été sacré, ce mardi, champion du monde du combiné à Courchevel. Le Français a décroché son deuxième sacre dans la discipline, après l’or glané à Are (Suède) en 2019.

De retour au sommet. En difficulté ces deux dernières saisons, Alexis Pinturault s’est sublimé, ce mardi, pour être sacré champion du monde du combiné à Courchevel. Quatre ans après sa première médaille d’or dans la discipline à Are (Suède). Très attendu pour ces Mondiaux à domicile, le Français a répondu présent et déjoué les pronostics pour conquérir ce titre sur les pentes de la station savoyarde qu’il connait par cœur.

Le chef de file du ski tricolore a réalisé le meilleur temps du super-G, avant de résister au tenant du titre Marco Schwarz sur le slalom. Privé de la médaille d’or par l’Autrichien aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo (Italie), il y a deux ans, pour seulement quatre centièmes, Alexis Pinturault a été couronné pour dix centièmes devant Marco Schwarz, alors que Raphael Haaser s’est emparé de la médaille de bronze.

3 - Alexis Pinturault est le 3e skieur masculin français à être sacré double champion du monde du combiné (2019 et 2023), après Émile Allais en 1937-1938 et Jean-Claude Killy en 1966-1968. Panthéon. #FISAlpine pic.twitter.com/TZDyTnQWHG — OptaJean (@OptaJean) February 7, 2023

Ce sacre est d’autant plus beau qu’il intervient chez lui et au milieu d’une nouvelle saison plus que compliquée. Sevré de victoires depuis quasiment deux ans, et sa conquête du gros globe de cristal, il n’est monté qu’à une seule reprise sur un podium de Coupe du monde. C’était en décembre, à Beaver Creek.

plus beau palmarès du ski français

«J’étais tellement dans une mauvaise passe avant ces Mondiaux. Je sors de deux slaloms où je ne me suis même pas qualifié en seconde manche... C’est pour ça que j’ai du mal à réaliser, a-t-il confié à l’issue de la course au micro de France Télévisions. (...) Le mot d’ordre, c’était d’être déterminé, d’essayer de donner le meilleur de moi-même.»

Et il tentera d’en faire autant dès jeudi sur le super-G, pour ajouter une nouvelle médaille autour de son cou et embellir encore un peu plus le plus beau palmarès du ski français, déjà riche de 34 victoires de Coupe du monde, trois médailles olympiques et six médailles mondiales individuelles.