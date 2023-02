Real Madrid- Al-Hilal, finale du Mondial des clubs : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Real Madrid affronte Al-Hilal en finale du Mondial des clubs, ce samedi 11 février, à Rabat (Maroc). Voici le programme TV complet.

Un nouveau sacre mondial pour les Merengues ? Opposé au club saoudien d'Al-Hilal, samedi en finale de la Coupe du monde des clubs 2022 (en direct sur Canal+ à 20h), le Real Madrid peut remporter sa cinquième couronne mondiale.

Vainqueur mercredi des Egyptiens d’Alh Ahly (1-4) en demi-finale, le club espagnol pourra compter sur les retours de Militao et Karim Benzema pour cette finale qui se disputera au stade Moulay Abdallah de Rabat. Pas certain toutefois que l’attaquant français et capitaine madrilène soit titulaire.

La tâche ne sera toutefois pas aisée face à Al-Hilal, qui a battu Flamengo au tour précèdent (2-3). Les coéquipiers de Salem Al-Dawsari, double buteur contre les Brésiliens et qui s’était fait remarquer avec l’Arabie saoudite pendant la Coupe du monde avec un sublime doublé contre l’Argentine, feront tout pour créer la sensation et entrer dans l’histoire.

Programme TV

Al Hilal-Real Madrid

Finale du Mondial des clubs

Samedi 11 février

20h : Canal+