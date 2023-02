Super Bowl 2023 : John Travolta parodie le film «Grease» dans une publicité prévue pour le match

A l’occasion du Super Bowl qui se tiendra dimanche, John Travolta se met en scène dans une publicité qui parodie le tube «Summer Nights», extrait du film culte «Grease».

La finale du Super Bowl est l’un des événements les plus suivis à la télévision américaine chaque année, et les marques sont prêtes à débourser des sommes folles pour pouvoir diffuser leurs spots publicitaires. Parmi elles, l’opérateur T-Mobile, qui a demandé à John Travolta de promouvoir son offre mobile en parodiant le tube «Summer Nights», que la star interprétait dans le film culte «Grease» en 1978. «Tell me more, tell me more»...

Quarante-cinq ans après, l’acteur aujourd’hui âgé de 68 ans, a revêtu le costume de son personnage Danny Zuko. Pour cette publicité, il est accompagné de Zach Braff et Donald Faison, le tandem attachant de la série «Scrubs». A la fin de la vidéo, John Travolta esquisse quelques pas qui ne sont pas sans rappeler la chorégraphie qu’il reprenait dans «La fièvre du samedi soir», un autre standard de sa filmographie qui a permis de lancer sa carrière en 1977.

Cette mise en scène est également une belle occasion pour l’Américain de rendre hommage à l’actrice Olivia Newton-John, avec qui il partageait l’affiche de «Grease». L’actrice et chanteuse australienne est décédée en août dernier à 73 ans, des suites d’un cancer du sein.