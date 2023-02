Flag : terrain, règles, JO… tout savoir sur le petit frère du Football américain

Le Flag football est de plus en plus en vogue en France. Avant le Super Bowl 2023 aux Etats-Unis, voici tout ce qu’il faut savoir de cette discipline dérivée au football américain.

Alors que la grande fête du football américain approche avec le Super Bowl 2023 (dimanche soir), un sport commence à prendre de l’ampleur dans l’Hexagone : le Flag football.

Qu’est-ce que le Flag football ?

Le Flag football, dérivé du football américain, est une discipline sans contact où les plaquages sont remplacés par le «déflagage», à savoir l’arrachement de deux drapeaux portés par tous les joueurs de chaque côté de leurs hanches.

Quelles sont les règles ?

Le Flag se dispute entre deux équipes de cinq joueurs. L'objectif est de faire avancer le ballon sur le terrain en courant ou en le passant et marquer un «touchdown» en franchissant la ligne de but de l'adversaire. Les équipes marquent 6 points pour un touchdown et, après un touchdown, peuvent gagner 1 ou 2 points supplémentaires en fonction du type de transformation (depuis les lignes de 5 ou 10 yards).

Sur quel terrain ?

Le terrain est un rectangle de 70 yards de longueur sur 25 yards de largeur. Il comporte deux zone-d’en-buts de 10 yards de long.

Comment se déroule un match de flag ?

Un match dure deux périodes de 20 minutes. L’engagement se fait depuis les 5 yards de l’équipe d’attaque (aucun coup de pied n’est autorisé au flag). Au contraire du football américain, tous les joueurs peuvent recevoir une passe-avant de la part du passeur. L’escouade d’attaque a un contrat de 4 tentatives pour atteindre le milieu de terrain. Si le premier contrat est rempli, l’escouade gagne un nouveau contrat de 4 tentatives pour faire avancer la balle jusqu’à la zone-d’en-but adverse. Dans le cas contraire, l’équipe de défense récupère la balle et réengage le jeu depuis ses 5 yards.

Comment sont comptabilisés les points ?

Un essai (ou touchdown) vaut 6 points. Après chaque essai marqué, l’escouade d’attaque a une tentative pour marquer une transformation d’une valeur de :

- soit 1 point en partant des 5 yards de l’équipe adverse.

- soit 2 points en partant des 12 yards de l’équipe adverse.

Le Flag bientôt aux Jeux olympiques ?

Le Flag pourrait être officiellement reconnu comme une discipline olympique pour les JO de Los Angeles 2028. Le fait qu’il y ait moins de joueurs qu’au football américain, que la discipline soit moderne et accessible, pourrait aider.