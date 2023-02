Ecosse : les Glasgow Rangers laissent volontairement marquer leurs adversaires

Les Glasgow Rangers ont laissé marquer leurs adversaires en Coupe d’Ecosse, dimanche, après un but controversé. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Du fair-play comme on aime. Après un but controversé face au Partick Thistle Football Club, les Glasgow Rangers ont laissé l'équipe adverse inscrire un but à la demande de leur entraîneur Michael Beale, lors de la victoire au 5e tour (3-2).

La scène s’est produite en seconde période, lorsque le score était de 1-1. Malik Tillman a donné l’avantage aux siens alors que l’équipe de Partick Thistle s’apprêtait à rendre le ballon après une sortie de touche volontaire. Sauf que Tillman a pressé ses adversaires pour prendre le ballon et marquer.

Stop what you're doing right now and watch this!





Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors





Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score #ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023