«Non, ce n’est pas fini» : Olivier Giroud va poursuivre sa carrière en équipe de France

Meilleur buteur de l’histoire des Bleus et âgé de 36 ans, Olivier Giroud a annoncé qu’il n’avait, pour l’instant, pas l’intention de mettre un terme à sa carrière en équipe de France.

L’équipe de France va toujours pouvoir compter sur le meilleur buteur de son histoire. Contrairement à Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar, Olivier Giroud n’a aucune intention de tourner la page tricolore. A 36 ans, l’attaquant de l’AC Milan souhaite toujours porter le maillot des Bleus avec lequel il a inscrit 52 buts.

«Non non, ce n’est pas fini. Des émotions, j’espère qu’il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur», a confié, dimanche soir, sur France 2, Olivier Giroud, qui est désormais l'international français le plus capé (120 sélections). Il ne ressent aucune lassitude aussi bien physique que mentale. «J’ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l’instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l’équipe de France», a ajouté le champion du monde 2018.

Reste à savoir si Didier Deschamps fera appel à lui pour les prochains matchs de l’équipe de France contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars) pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024. La réponse sera connue le 16 mars, date de la prochaine liste du sélectionneur français.