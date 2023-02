Equipe de France : Raphaël Varane met un terme à sa carrière internationale, Kylian Mbappé futur capitaine ?

A seulement 29 ans, Raphaël Varane (93 sélections) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Avec cette décision, Kylian Mbappé pourrait devenir le futur capitaine de l’équipe de France.

Raphaël Varane ne va plus porter le maillot de l’équipe de France. A seulement 29 ans et après 93 sélections avec les Bleus, le défenseur tricolore a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. La finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, le 18 décembre dernier, restera donc son dernier match avec la tunique frappée du coq sur les épaules.

«Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j'ai porté ce maillot bleu si spécial, j'ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon coeur et de gagner à chaque fois qu'on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale», a écrit le champion du monde 2018 sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une photo de lui avec la Coupe du monde dans les mains.

En pleine réflexion depuis plusieurs semaines, le joueur de Manchester United, qui a fait ses débuts en équipe de France le 22 mars 2013 contre la Géorgie, commençait à sentir une certaine usure physique mais aussi psychologique, qui l’aurait finalement poussé à arrêter. Il souhaite également passer davantage de temps avec sa famille. La défaite face aux Argentins et les soucis physiques, rencontrés ses dernières saisons, l’ont aussi conforté dans sa décision de tourner la page.

«Le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d'avoir sa chance», a confié Raphaël Varane, qui est devenu le 3e joueur à mettre un terme à sa carrière internationale depuis la fin du Mondial au Qatar, après Hugo Lloris, dont il était proche, et Steve Mandanda.

KYLIAN MBAPPÉ OU ANTOINE GRIEZMANN CAPITAINE ?

Et avec son départ, ajouté à celui d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé a désormais de grandes chances de devenir le futur capitaine de l’équipe de France. Raphaël Varane et l’attaquant du PSG étaient pressentis pour succéder à Hugo Lloris. L’ancien joueur du Real Madrid était en effet jusqu’à présent le vice-capitaine et avait déjà porté le brassard à 18 reprises avec les Bleus, alors que le Bondynois a pris une nouvelle dimension dans le vestiaire de l’équipe de France pendant la dernière Coupe monde.

Avec la décision prise par le défenseur mancunien, Didier Deschamps voit son choix simplifié et pourrait donc désigner Kylian Mbappé comme son nouveau capitaine. A moins qu’il n’opte pour Antoine Griezmann avec lequel il entretient une relation privilégiée. Le sélectionneur tricolore devrait annoncer sa décision fin mars en marge de la réception des Pays-Bas pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024.