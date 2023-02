Football : Manchester United bientôt racheté par le Qatar ?

Le Qatar pourrait soumettre une offre dans les prochains jours pour racheter le club de football de Manchester United, selon plusieurs médias britanniques.

Après le PSG, Manchester United ? Déjà propriétaire du champion de France en titre, le Qatar pourrait bientôt racheter la formation britannique. Une offre de rachat serait même sur le point d’être formulée, selon plusieurs médias britanniques, alors que la date limite a été fixée au 17 février par la banque d'affaires new-yorkaise en charge de la vente du club, appartenant à la famille Glazer depuis presque 20 ans.

Si la vente venait à aboutir, reste à savoir comment le Qatar parviendrait à concilier le PSG et Manchester United. Car selon les règles de l’UEFA, aucune «personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle ou l’influence sur plus d'un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA». Pour être conforme aux règlements de l’instance européenne, les deux clubs pourraient être contrôlés par deux entités distinctes avec Qatar Sports Investments (QSI) pour le PSG, et Qatar Investments Authority (QIA) pour Manchester United.

Mais le Qatar ne serait pas seul sur les rangs. Déjà propriétaire de Nice, le patron d’Ineos Jim Ratcliffe a déjà fait part officiellement de son intérêt. Elon Musk, propriétaire de Twitter depuis plusieurs mois, serait lui aussi intéressé pour s’offrir le club mancunien. Et pour acheter Manchester United, le futur acquéreur devra débourser près de cinq milliards d’euros.