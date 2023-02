Football : un joueur du FC Nantes en deuil après le décès de sa petite fille

Attaquant du FC Nantes, Ignatius Ganago est en deuil après le décès de sa petite fille des suites d’une maladie. Elle était âgée de seulement 5 ans.

Ignatius Ganago vit un drame. L’attaquant du FC Nantes a eu la douleur de perdre sa petite fille prénommée Chloé. Seulement âgée de 5 ans, elle a succombé à une maladie dont l’origine n’est pas connue. L’international camerounais (11 sélections), auteur de quatre buts cette saison, s’est envolé pour le Cameroun, où sa fille repose, et ne sera évidemment pas présent pour le match de Ligue Europa, ce jeudi, contre la Juventus Turin en Italie.

Arrivé en 2017 à Nice, où il a fait ses débuts en Ligue 1, le joueur a reçu le soutien du club azuréen dans ce moment très difficile. «De tout cœur avec toi Gana. La famille OGC Nice est avec toi», a posté la formation sur son compte twitter. Lens, qu’il a rejoint en 2020 avant de signer à Nantes cet été, lui a également fait part de son affection et prévoit un hommage à sa petite fille, dimanche, à Bollaert avant le match entre Lens et Nantes.

«Le Racing est en deuil. Touché en plein cœur par ce drame, l’ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable. La famille artésienne de Gana rendra un hommage appuyé à sa fille Chloé dimanche lors de Lens et Nantes», a indiqué le club Sang et Or. Le FC Nantes a aussi fait part de sa tristesse ce mardi.

Le Racing est en deuil. Touché en plein cœur par ce drame, l'ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable. La famille artésienne de Gana rendra un hommage appuyé à sa fille Chloé dimanche lors de #RCLFCN. pic.twitter.com/X3dI4JNk2b — Racing Club de Lens (@RCLens) February 13, 2023

«Le FC Nantes est en deuil. C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes a appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago. On pense fort à toi Gana'. Le Club est avec toi à travers cette terrible épreuve», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.