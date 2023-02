Ligue des champions, PSG-Bayern (0-1) : Paris s'incline lors du huitième de finale aller

Le PSG s’est incliné face au Bayern Munich (0-1), ce mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions. Paris devra renverser le score lors du match retour le 8 mars en Allemagne.

Pour cette soirée spéciale, les joueurs parisiens n’auront pas fait plaisir à tous leurs amoureux. Dans une rencontre où ils se sont montrés dangereux dans le dernier quart d’heure de jeu, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Si tout n’est pas perdu, il faudra montrer un tout autre visage à Munich, le 8 mars.

«On a un désavantage mais on a vu qu'on était capables de les mettre en difficulté, a souligné Kylian Mbappé en fin de rencontre. Maintenant il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner et se qualifier (...) Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien, qu'on se prépare. On a vu que quand on a notre équipe, qu'on peut jouer vers l'avant, jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. (...) Il faut vite switcher, passer à autre chose, garder le positif et aller là-bas pour se qualifier parce qu’avec ce que j'ai vu, il y a la place.»

De retour de blessure, l’attaquant parisien aurait d’ailleurs pu être le sauveur. Entré en jeu à la 57e minute, quatre minutes après l’ouverture du score de Kingsley Coman, ancien de la maison, «Kyks» a d’abord perdu son duel avec Yann Sommer (73e), le gardien de la Suisse qui avait arrêté son tir au but fatal en 8e de finale de l’Euro 2021. Puis il pensait avoir égalisé à la 82e mais son passeur, Nuno Mendes était hors-jeu en début d’action.

Plus d'informations à venir…