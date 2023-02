Ligue des champions : pourquoi le but de Kylian Mbappé a été refusé (photo)

Entré peu avant l’heure de jeu, Kylian Mbappé pensait avoir égalisé contre le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais son but a été annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres de Nuno Mendes.

Il était à quelques centimètres d’être le héros de la soirée. De retour de blessure plus tôt que prévu, après sa lésion musculaire le 1er février à Montpellier, Kylian Mbappé a fait son entrée sur la pelouse du Parc des Princes peu avant l’heure de jeu sous les acclamations des supporters. A ce moment du 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG était mené par le Bayern Munich après un but de Kingsley Coman (1-0) et de nombreux espoirs reposaient sur ses épaules pour au moins revenir au score.

Après un face-à-face perdu face à Yann Sommer, le champion du monde 2018 pensait avoir égalisé à la 82e minute. Lancé en profondeur par Neymar, Nuno Mendes a pris de vitesse la défense bavaroise sur le côté gauche avant de centrer pour Kylian Mbappé, qui a surgi pour expédier le ballon au fond des filets. Ses coéquipiers et les supporters ont exulté, mais leur joie a été de courte durée.

Le but de Kylian Mbappé de nouveau refusé pour hors-jeu





Justifié selon vous ? #PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/OhWnjh4loX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 14, 2023

Quelques instants plus tard, l’arbitre de la rencontre Michael Oliver, alerté par la VAR, a refusé le but de l’attaquant français pour un hors-jeu du défenseur portugais. Une image arrêtée montre que l’ancien joueur du Sporting Portugal était hors-jeu d’à peine quelques centimètres. «C’est le nouveau football. C’est comme ça. Il y a la VAR. Mais s’il y avait hors-jeu, il n’y a pas de souci», a confié Kylian Mbappé au micro de Canal+ à la fin du match.

Le hors-jeu sur le but de Mbappé. pic.twitter.com/sdDQV60kXl — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2023

Le PSG s’est finalement incliné (0-1), enchaînant une 3e défaite consécutive, et devra renverser le Bayern Munich dans trois semaines (8 mars) en Allemagne pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Et le club parisien comptera bien évidemment sur Kylian Mbappé pour créer l’exploit.