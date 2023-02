Football : entraîneurs, gardiens, joueurs… Voici tous les finalistes pour les trophées The Best

La Fifa a dévoilé tous les finalistes dans chaque catégorie pour les trophées The Best. Les vainqueurs seront connus lors d'une cérémonie organisée le lundi 27 février. Voici la liste de tous les prétendants.

Carlo Ancelotti (Real Madrid/Italie)

Pep Guardiola (Manchester City/Espagne)

Lionel Scaloni (Equipe d’Argentine/Argentine)

Yassine Bounou (FC Séville/Maroc)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine)

Karim Benzema (Real Madrid/France)

Kylian Mbappé (PSG/France)

Lionel Messi (PSG/Argentine)

Christiane Endler (Lyon/Chili)

Ann-Katrin Berger (Chelsea/Allemagne)

Mary Earps (Manchester United/Angleterre)

Beth Mead (Arsenal/Angleterre)

Alex Morgan (San Diego/Etats-Unis)

Alexia Putellas (Barcelone/Espagne)

Sonia Bompastor (Lyon/France)

Pia Sundhage (Equipe du Brésil/Suède)

Sarina Wiegman (Equipe d’Angleterre/Pays-Bas)

