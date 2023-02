Football : Karim Benzema devient le 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en Liga

Auteur d’un doublé, mercredi 15 février, contre Elche (4-0), Karim Benzema est entré un peu plus dans la légende du Real Madrid en devenant le 2e meilleur buteur du l’histoire du club espagnol en Liga.

Il y a Cristiano Ronaldo, et désormais Karim Benzema. L’attaquant français est entré un peu plus dans la légende du Real Madrid, mercredi soir, en devenant le 2e meilleur buteur de toute l’histoire du club espagnol en Liga derrière le Portugais (331 buts). Auteur d’un doublé sur penalty contre Elche, en match en retard de la 21e journée de Liga (4-0), le Ballon d’or 2022 a porté son total à 230 buts sous le maillot des Merengue depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2009.

Avec ces deux nouvelles réalisations, l’ancien lyonnais a dépassé Raul (228 buts), mais il a également fait son entrée dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat d’Espagne derrière Messi (474 buts), Cristiano Ronaldo (311), Telmo Zarra (252) et Hugo Sanchez (234). Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont intouchables, Karim Benzema pourrait rapidement s’installer sur la 3e marche du podium devant Telmo Zarra et Hugo Sanchez.

A l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti n’a évidemment pas manqué de saluer la performance de son capitaine. «Karim est en train de faire une carrière fantastique, et j’espère qu’il pourra continuer comme cela, parce que tout le ‘Madridisme’ le veut à ce niveau». Et les Madrilènes espèrent qu’il affichera le même état de forme, ce week-end, à Osasuna en Liga, mais surtout en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi, sur la pelouse de Liverpool.