Angleterre : le drôle de but contre son camp marqué par le gardien argentin Emiliano Martinez

Deux mois, jour pour jour, après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, le gardien Emiliano Martinez a marqué un but contre son camp, samedi 18 février, lors de la défaite à domicile d’Aston Villa face à Arsenal (2-4).

Emiliano Martinez a vécu une fin de match compliquée face à Arsenal. Son équipe d’Aston Villa a longtemps tenu tête aux Gunners, en menant par deux fois au score. Mais alors que les deux équipes semblaient filer vers un match nul, les Villans et le portier argentin ont craqué dans les arrêts de jeu. Et le champion du monde avec l’Albiceleste, il y a tout juste deux mois au Qatar, est directement impliqué, de manière un peu malheureuse.

Un but contre son camp de la tête

A la 93e minute, le milieu de terrain italien Jorginho a décoché une puissante frappe, qui s’est écrasée sur la barre transversale. Mais le ballon est venu heurter l’arrière de la tête d’Emiliano Martinez et a fini au fond des filets.

ARSENAL PREND L'AVANTAGE À LA 94E MINUTE ! QUELLE FRAPPE DE JORGINHO !





Emiliano Martinez qui marque contre son camp, la réussite du Champion ? #AVLARS | #PremierLeague pic.twitter.com/NJqWbaekr3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2023

Le gardien a tenté de se racheter quelques instants plus tard, en montant dans la surface d’Arsenal sur un corner. Mais la défense des Gunners est parvenue à dégager le ballon et Gabriel Martinelli a marqué dans le but déserté par Emiliano Martinez pour sceller la victoire des hommes de Mikel Arteta (2-4).

Quand Martinelli va plus vite que Martinez pour sceller la victoire d'Arsenal





La célébration avant d'avoir marqué il aurait même presque eu le temps de se servir un café #AVLARS | #PremierLeague pic.twitter.com/tQdoFQD2Az — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2023

Avec ce succès, qui a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues (trois défaites, un nul), Arsenal a repris la tête de la Premier League avec deux points d’avance sur Manchester City, accroché sur la pelouse de Nottingham Forest (1-1). De son côté, Aston Villa reste toujours englué en milieu de tableau avec cette 3e défaite consécutive en championnat.