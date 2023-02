Football : le patron des arbitres souhaite «mettre en œuvre la sonorisation dès que possible»

Directeur de l’arbitrage français depuis janvier 2023, Antony Gautier s’est exprimé sur Canal+ sur l’avenir de l’arbitrage. Le Nordiste a affirmé sa volonté de mettre en place le port du micro chez les arbitres français.

Une nouvelle déclaration qui pourrait réjouir les amateurs du ballon rond à travers l’Hexagone. Mise en place dans plusieurs sports, la sonorisation des arbitres pourrait bientôt être appliquée dans les championnats professionnels de football français, selon les propos de l’ancien arbitre international, Antony Gautier.

Le rugby, un exemple à suivre ?

L’actuel patron de l’arbitrage français s’est exprimé sur Canal+ en ce qui concerne ses objectifs sur l’évolution de l’arbitrage en France.

"Mettre en oeuvre la sonorisation dès que possible"





Le patron des arbitres français Antony Gautier dévoile sa feuille de route pic.twitter.com/YJTDYBWhgZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

«L'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre cette sonorisation dès que possible. Nous sommes prêts à toutes les expérimentations», a déclaré l’arbitre, qui est également maire de Bailleul (Nord) et maître de conférences en mathématiques.

«C'est une véritable plus-value, une démarche pédagogique très importante. Elle permet à tout le monde de comprendre les décisions», a-t-il également ajouté au cours d’un entretien disponible sur le site de Canal+.

Une sonorisation tout au long de la rencontre et en direct, comme sur les pelouses de Top 14 et de Pro D2, qui pourrait permettre de mieux comprendre les décisions arbitrales, souvent décriées par les équipes et les supporters.