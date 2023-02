Ligue 1 : le PSG s’impose de justesse contre Lille (4-3) et s’évite une crise profonde

Mené par Lille à quelques minutes de la fin, le PSG s’est imposé de justesse, ce dimanche, grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et Lionel Messi (4-3), mettant un terme à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Mais le club de la capitale a perdu Neymar, sorti blessé à la cheville droite.

Comme souvent cette saison, le PSG peut remercier Kylian Mbappé. Mais aussi Lionel Messi. Car les deux stars ont sauvé le club de la capitale, ce dimanche, d’une nouvelle débâcle, et peut-être même la tête de Christophe Galtier, qui aurait eu beaucoup de mal à résister à une quatrième défaite consécutive. Alors que le champion de France était mené sur sa pelouse du Parc des Princes à moins de cinq minutes du coup de sifflet final, Kylian Mbappé a tout d’abord égalisé (87e) avant que Lionel Messi n’offre la victoire au club parisien au bout des arrêts de jeu (90e+5).

LE COUP FRANC DIRECT DE MESSI QUI OFFRE LA VICTOIRE À PARIS À LA 94e !! Le match de fou ! #PSGLOSC pic.twitter.com/tTnTRpIY2R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

Transparent tout au long de la rencontre, l’Argentin est sorti de sa boîte au meilleur moment avec un splendide coup-franc, qu’il avait lui-même obtenu, pour permettre au PSG de renouer avec la victoire au terme d’un scenario renversant. Car les coéquipiers de Presnel Kimpembe, capitaine en l’absence de Marquinhos, sont passés par toutes les émotions tout au long d'une rencontre complétement folle.

Un sursis pour Chrisophe Galtier ?

Bousculés en début de match, ils ont rapidement pris les commandes de la partie grâce à un exploit de Kylian Mbappé (12e), suivi d’une réalisation de Neymar (17e). Avec deux buts d'avance en moins de vingt minutes, le match semblait déjà plié. Mais en plein doute depuis le début de l’année, le PSG s’est soudainement effondré et Bafodé Diakité a réduit l’écart de la tête (24e). Puis la seconde période s’est transformé en cauchemar. Dans un duel avec Benjamin André juste après la pause, Neymar s’est blessé à la cheville et a été contraint de céder sa place en pleurs (49e). Tout comme Nuno Mendes, lui aussi touché en première période.

A peine quelques minutes plus tard, le Losc a égalisé sur un penalty, très généreux, transformé par Jonathan David (58e), puis Jonathan Bamba a permis au club nordiste de prendre l’avantage à vingt minutes de la fin (69e). Mais malgré la tension et avec le soutien de ses supporters, qui n’ont jamais cessé d’encourager leur équipe, le PSG a finalement offert un renversement spectaculaire sous l’impulsion de Kylian Mbappé et Lionel Messi, dont le but a été fêté par tout le banc parisien et Christophe Galtier, qui se voit sûrement offrir un sursis avec ce succès.

Et avec cette victoire, Paris s'est non seulement évité une crise encore plus profonde mais a également pris huit points d’avance en tête du classement, avant le déplacement de l’OM, ce dimanche soir, à Toulouse et de se rendre dans une semaine à Marseille pour un match qui pourrait s’avérer décisif dans la lutte pour le titre de champion. Et le club de la capitale devrait faire le voyage sans Neymar, en attendant de connaître la durée précise de son indisponibilité.