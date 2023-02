PSG : Neymar sorti en pleurs et sérieusement blessé à la cheville ?

Neymar est sorti en pleurs, ce dimanche 19 février, après avoir été touché à la cheville droite lors de la victoire contre Lille (4-3). Si la nature de sa blessure n’est pas encore connue, sa présence pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich est incertaine.

Nouveau coup dur pour le PSG. Et pour Neymar. Le Brésilien a été contraint de céder sa place, en larmes, ce dimanche, après avoir été touché à la cheville droite lors de la victoire arrachée contre Lille (4-3). Dans un duel avec Benjamin André au milieu du terrain, en début de seconde période, le pied du numéro 10 parisien s’est planté dans la pelouse du Parc des Princes avant de sévèrement tourner.

L’ancien barcelonais, auteur d'une passe décisive et d'un but en début de match, est resté de longues secondes allongé au sol, avant d’être évacué sur une civière et remplacé par Hugo Ekitike. Et l’inquiétude est d’autant plus grande qu’il s’agit de la même cheville qui avait été touchée pendant la Coupe du monde au Qatar et qui le faisait encore souffrir. De quoi craindre une longue absence.

Si la gravité de sa blessure n’est pas encore connue, sa présence, dimanche prochain, à Marseille en championnat apparaît très incertaine, tout comme pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich dans moins de trois semaines (8 mars). Il devrait effectuer des examens dans les prochaines heures pour connaître la durée de son indisponibilité.