Ligue 1 : le très bel hommage de Bollaert à la petite fille de Ignatius Ganago, décédée du paludisme (vidéo)

En marge du match entre Lens et Nantes, ce dimanche, en Ligue 1, les deux clubs et le public du stade Bollaert ont rendu hommage, ce dimanche, à la petite fille d’Ignatius Ganago, décédée cette semaine à l’âge de 5 ans.

Rivaux sur le terrain, mais unis dans la douleur. Lens et Nantes, l’ancien et l’actuel club d’Ignatius Ganago, ont rendu un très bel hommage, ce dimanche, à la petite fille de l’attaquant camerounais, décédée cette semaine du paludisme alors qu’elle n’avait que 5 ans. Pendant l’échauffement de la rencontre de la 24e journée de Ligue 1, les joueurs avaient revêtu un tee-shirt sur lequel il était écrit «pour Chloé».

Des maillots spéciaux

Et avant le coup d’envoi, le public du stade Bollaert a observé une émouvante minute d’applaudissements, qui en a précédée une autre, toute aussi poignante, à la 5e minute de jeu en référence à l’âge de la fillette. Pendant le match, les Lensois et les Nantais ont ensuite porté un maillot spécial avec le prénom «Chloé» floqué au centre. Ces maillots seront mis en vente et les bénéfices seront reversés à Médecins Sans Frontières pour lutter contre les maladies infectieuses en Afrique.

L'hommage de Bollaert à Chloé, la petite fille d'Ignatius Ganago #RCLFCN pic.twitter.com/pdfheY2IEG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

Ignatius Ganago, qui a quitté Lens pour rejoindre Nantes cet été, n’était évidemment pas présent dans l’antre des Sang et Or, où les hommes de Franck Haise se sont imposés face aux Canaris (3-1). Car juste après avoir appris la triste nouvelle, il s’était s’est envolé pour le Cameroun, où sa fille repose, afin d’être auprès de ses proches dans ce moment très difficile.