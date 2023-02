«Ce n’était pas une pique contre Neymar» : Kylian Mbappé explique ses déclarations après le match contre le Bayern Munich

A l’issue de la victoire arrachée, ce dimanche 19 février, contre Lille en Ligue 1 (4-3), Kylian Mbappé est revenu sur ses déclarations après le match contre le Bayern Munich et assuré qu’il ne visait pas Neymar.

«Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum». Les déclarations de Kylian Mbappé n’étaient pas passées inaperçues, mardi soir, après la défaite du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0). Et elles ont beaucoup fait parler. Certains ont estimé que les propos de l’attaquant tricolore étaient notamment destinés à Neymar, qui a participé dans les jours suivants à deux tournois de poker de l’EPT Paris et a été aperçu dans un McDonald’s.

Mais dans la foulée de la victoire arrachée, ce dimanche, dans les dernières secondes contre Lille en Ligue 1 (4-3), Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, est revenu sur sa sortie et assuré qu’il ne visait pas spécialement son partenaire brésilien. «J’ai vu que les gens parlaient de ‘Ney’. Ce n’était pas une pique. Dans le contexte actuel, on a besoin de tout sauf de piques», a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo, alors que le club de la capitale restait sur trois défaites toutes compétitions confondues.

Neymar blessé à la cheville et sorti en pleurs

«C’est vraiment un conseil pour tout le monde parce que, comme je l’ai dit, quand on a tout le monde, et on l’a vu en début de match (contre Lille), les équipes ont du souci à se faire. J’espère que ‘Ney’ va revenir vite parce que c'est vraiment un joueur primordial pour nous», a ajouté le champion du monde 2018, inquiet pour le numéro 10 parisien. Après un duel avec le Lillois Benjamin André, Neymar s’est sévèrement tordu la cheville droite avant de sortir en pleurs sur une civière.

L’international auriverde a passé des examens, qui n'ont révélé aucune fracture. Mais «un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans les 48 heures», a indiqué le PSG dans un communiqué. Et en attendant de connaître la durée précise de son indisponibilité, sa présence pour le Classique, dimanche prochain, à Marseille, semble très compromise. Tout comme sa participation au 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (8 mars).