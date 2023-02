F1 : pourquoi certaines monoplaces ont-elles opté pour du noir cette saison ?

Pour cette nouvelle saison de Formule 1, de nombreuses monoplaces ont décidé d’avoir du noir comme couleur. Et la raison est toute simple.

Les célèbres Flèches d’Argent de Mercedes seront de nouveau noires cette saison. Si en 2020 et 2021, la firme allemande avait décidé d’opter pour cette couleur pour la lutte contre les discriminations menée par son pilote Lewis Hamilton (Black Lives Matter, ndlr), les raisons sont très différentes cette année.

Depuis la mise en place de la nouvelle réglementation technique en 2022 en Formule 1, plusieurs écuries tentent d’atteindre le poids minimal de 798 kg. Et la solution a été d’utiliser de la fibre de carbone brute, donc noire, afin d'économiser le poids de la peinture.

Ce qui fait que chez Mercedes, qui a décidé de pousser l’expérience au maximum, la W14 que piloteront le Britannique et son compatriote George Russell sera un peu plus légère.

«Nous étions en surpoids l'an dernier. Cette année, nous avons essayé de comprendre où nous pouvions trouver le moindre gramme à enlever. Alors l'histoire se répète. Vous verrez que la voiture a des pièces en fibre de carbone brute, avec d'autres qui sont peintes en noir mat, a expliqué explique Toto Wolff, directeur de Mercedes F1. Bien sûr, quand nous avons changé la livrée en 2020, le principal facteur était de soutenir la cause de la diversité et de l'égalité, qui est toujours chère à notre cœur. La couleur noire est devenue partie intégrante de notre ADN à ce moment-là, alors nous sommes heureux de renouer avec elle.»

Mercedes n’est pas la seule écurie à utiliser du noir. D’autres écuries lui ont emboîté le pas même si ce n’est pas pour être toutes noires.

En mars dernier, le directeur technique d'Aston Martin, Andy Green, a confié que retirer la peinture et afficher la fibre de carbone nue permettait d'économiser environ 350 grammes. «Ces voitures sont lourdes selon la réglementation, et pour atteindre le poids réglementaire, c'est un défi, avait-il indiqué à Motorsport. Nous avons traversé toute la voiture de l'avant à l'arrière et nous avons enlevé la peinture partout où nous le pouvions. Je pense qu'au total, nous avons économisé environ 350 grammes.»

Williams, Haas, Alfa Romeo et McLaren ont aussi décidé de décaper la peinture de la voiture pour laisser apparaître la fibre de carbone.

D’autres écuries comme Ferrari et Red Bull ont modifié leur choix de peinture pour réduire le poids. En effet, elles sont passées d’une finition brillante à une mate plus légère.