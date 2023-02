Football : le joli geste de l’arbitre d’Ajax-Rotterdam après l’hommage de Mohammed Kudus à Christian Atsu

L’arbitre de la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le Sparta Rotterdam a décidé de ne pas sanctionner d’un carton jaune Mohammed Kudus, ce dimanche 19 février, après qu'il a retiré son maillot pour rendre hommage à son compatriote disparu Christian Atsu.

Alors que la règle stipule que l’arbitre doit avertir un joueur qui soulève ou retire son maillot après un but, Pol van Boekel a décidé de faire preuve de discernement en allant contre le règlement.

Dimanche, lors de la victoire de l’Ajax sur Rotterdam (4-0), comptant pour la 22e journée du championnat des Pays-Bas, l’ailier ghanéen Mohammed Kudus, qui a inscrit le quatrième but de la rencontre, a dédié sa réalisation à son compatriote Christian Atsu (31 ans), dont le corps a été retrouvé sans vie à 31 ans samedi plusieurs jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Le joueur a soulevé son maillot pour montrer le message écrit sur son t-shirt : «RIP Atsu». Selon le règlement, il aurait dû écoper d’un carton jaune mais l’homme en noir ne l’a pas fait. «Il y a des règles mais cela va au-delà du football, a indiqué Kudus à ESPN après la rencontre. On parle de vies et de morts. L’arbitre m’a dit que ce n’était pas autorisé mais qu’il comprenait cette situation qui dépasse le cadre du football.»

«Je n’ai jamais joué avec [Christian Atsu] mais je l’ai vu jouer et j’ai beaucoup appris en le regardant, a ajouté le jeune joueur de 22 ans. Il m’a conseillé à plusieurs reprises. J’ai joué pour lui. Et même si je n’avais pas marqué, j’aurais quand même montré mon t-shirt après le match pour apporter mon soutien et présenter mes condoléances à sa famille et toutes celles qui ont perdu un proche dans ce séisme.»