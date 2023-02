OM-PSG : la banderole déployée par les Marseillais devant la tour Eiffel avant le Classique

A une semaine du Classique entre l’OM et le PSG au Vélodrome, des supporters marseillais ont déployé une banderole sur le pont Bir-Hakeim à Paris, non loin de la tour Eiffel.

Le match a déjà commencé. Alors que l’OM et le PSG s’affrontent, dimanche prochain, au Vélodrome, dans un Classique très attendu et décisif dans la course au titre de champion, les supporters marseillais ont lancé les hostilités. Des fans du club olympien ont en effet déployé une banderole à proximité de la tour Eiffel.

Une société marseillaise à l'initiative de l'action

Sur cette banderole, accrochée sur le pont Bir-Hakeim, il était écrit «on craint dégun» et «notre étoile n’a pas de prix», en référence à la Ligue des champions remportée par Marseille en 1993. La société Nojyk (application marseillaise de livraison de courses et de repas) est à l’initiative de cette action. «Le but est de montrer notre soutien à notre équipe. On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien et que malgré les moyens illimités du PSG, une coupe d’Europe, ça ne s’achète pas», a expliqué l’entreprise au site actu.fr.

Avant ce choc en terre marseillaise, les deux clubs occupent la tête du classement de Ligue 1 avec cinq points d’avance pour le club parisien, qui s’est imposé au match aller au Parc des Princes grâce à un but de Neymar (1-0). Mais le Brésilien, touché à la cheville droite lors de la victoire contre Lille (4-3), devrait être absent pour ce nouveau rendez-vous entre les rivaux, un peu plus de deux semaines après la victoire de l’OM en 8e de finale de la Coupe de France (2-1).