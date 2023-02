PSG : le message de soutien de Kylian Mbappé à Neymar après sa blessure à la cheville

Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a posté un message de soutien à Neymar, blessé à la cheville droite et sorti sur une civière lors de la victoire du PSG, dimanche, contre Lille (4-3).

Kylian Mbappé n’oublie pas Neymar. L’attaquant tricolore a posté un message de soutien au Brésilien, à nouveau blessé à la cheville droite (la même que lors de la Coupe du monde) et sorti en pleurs sur une civière lors de la victoire arrachée par le PSG, dimanche, face à Lille (4-3). «Reste fort, toute l’équipe t’attend très bientôt», a écrit le champion du monde 2018 sur son compte Instagram, alors que, quelques instants plus tôt, le numéro 10 parisien avait publié une photo de sa jambe dans une botte de récupération avec en légende «Again and again (encore et encore)». Et Neymar lui a répondu avec un «Merci» en partageant son message.

Neymar’s response to Mbappé’s message:





“Thank u ” pic.twitter.com/xImSf1dDpQ — PSG Report (@PSG_Report) February 20, 2023

A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé lui avait déjà apporté son soutien en espérant un retour rapide. «J’espère que ‘Ney’ va revenir vite parce que c’est un joueur primordial pour nous», avait-il confié au micro de Prime Vidéo. Les premiers examens effectués par l’ancien barcelonais ont révélé une entorse de la cheville, mais aucune fracture. Un nouveau bilan ligamentaire devrait être réalisé ce mardi pour connaître la gravité de sa blessure.

Et si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, il a très peu de chances d’être présent pour le choc, dimanche, à Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Sa participation au 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich à l’Allianz Arena (8 mars) est également fortement compromise, même si son entourage se voudrait plutôt optimiste et évoquerait une absence de deux semaines.