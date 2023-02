Ligue des champions : le résumé du match complètement fou entre Liverpool et le Real Madrid (vidéo)

Ce mardi 21 février, dans une revanche de la dernière finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a renversé Liverpool en 8e de finale aller au terme d’un match complètement fou (2-5).

Un scénario renversant. Un peu plus de huit mois après la dernière finale de la Ligue des champions, remportée par les Merengue, Liverpool et le Real Madrid se sont retrouvés, ce mardi, à Anfield en 8e de finale. Et alors que les Reds avaient soif de revanche après le revers au Stade de France en mai dernier, la soirée a viré au cauchemar. Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Jurgen Klopp.

Moins de cinq minutes après le coup d’envoi, Darwin Nunez a ouvert le score d’une magnifique talonnade du pied droit pour inscrire son 4e but de la saison sur la scène européenne (4e). Dominateur, le club anglais n’a pas relâché la pression et, dix minutes plus tard, Mohamed Salah a profité d’une grossière erreur de Thibaut Courtois pour doubler la mise (14e).

QUEL BUT INCROYABLE DE NUNEZ !! LA MADJER !





Liverpool mène face au Real Madrid après seulement 3 minutes #LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/wfKNbOC4Vf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023

THIBAUT COURTOIS QUI NOUS FAIT UNE KARIUS





2-0 pour Liverpool contre le Real Madrid ! #LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/0chImImRJy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023

Idéalement lancés, les coéquipiers de Jordan Henderson se sont soudainement écroulés. Vinicius a tout d’abord réduit le score d’une frappe enroulée dans le petit filet (21e), avant de remettre les deux équipes à égalité en profitant à son tour d’une mauvaise relance d’Alisson (36e). Et le Real Madrid a complétement assommé son adversaire en seconde période.

Quelle frappe de Vinicius ! QUEL MATCH !





Le Brésilien réduit le score pour le Real ! #LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/hXy8hmsOBR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023

ALISSON QUI FAIT UNE COURTOIS QUI FAIT UNE KARIUS





C'EST QUOI CE MATCH ?! #LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/TEwJvmhUNr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023

Dès la reprise, Militao a placé une tête puissante au premier poteau pour permettre au tenant du titre de prendre l’avantage (47e). Puis Karim Benzema a aggravé le score sur un tir contré par Gomez (55e) et scellé le succès madrilène en se jouant de la défense de Liverpool (67e).

Ce Real est insubmersible !





Les Merengue passent devant après avoir été menés 2-0 #LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/7nDHKajIVz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023

Avec cette victoire, le Real Madrid, déterminé à régner sur l’Europe, a pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale avant le match retour dans trois semaines à Santiago Bernabeu, où Liverpool devra s’imposer par plus de trois buts d’écart pour espérer se qualifier.