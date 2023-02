Ligue des Champions : les ministres Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin traités de «menteurs» lors de Liverpool-Real Madrid

Des supporteurs de Liverpool ont brandi, lors du 8e de finale face au Real Madrid, une banderole pour s’en prendre à Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin. Une allusion aux réactions du gouvernement français après les incidents au Stade de France en mai dernier.

Ils n'ont pas oublié. Près de neuf de mois après le fiasco sécuritaire survenu lors de la finale 2022 de ligue des Champions au stade de France, les supporters des Reds restent toujours marqués par les incidents. Alors que se tenait ce mardi soir, à l'occasion des 8e de finale aller de C1, Liverpool-Real Madrid acte II, plusieurs banderoles hostiles à l'UEFA mais également aux ministres français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, et des Sports, Amélie Oudéa-Castera, représentés en Pinocchios, ont fleuri dans les tribunes d'Anfield.

La banderole des supporters de Liverpool qui attaque Amélie Oudéa-Castara et Gérald Darmanin !





Les supporters n’ont pas oublié le fiasco du Stade de France ! #UCL | #LIVRMA pic.twitter.com/u2VdecaSDT — Instant Foot (@lnstantFoot) February 21, 2023

Une caricature doublée de l'inscription «menteurs», en référence aux déclarations du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin dans les jours qui avaient suivi les scènes de chaos. En effet, celui-ci avait fait porter la responsabilité des incidents à des hooligans et autres supporters accusés d'avoir présenté des billets falsifiés.

L'uefa et les autorités françaises pointées du doigt

Mardi dernier, le club de Liverpool et ses supporters avaient affiché leur satisfaction au lendemain de la publication d'un rapport qui critique l'UEFA et les autorités françaises pour leur gestion de la dernière finale de la Ligue des champions à Paris, et qui dédouanait par ricochet les fans des «Reds» de toute responsabilité.

«Des faux récits ont été colportés dans la foulée de cette nuit à Paris, des propos qui ont été depuis totalement réfutés», avait même réagi dans un communiqué le club de Premier League, défait le 28 mai par le Real Madrid (1-0) au Stade de France alors que la confusion régnait à l'extérieur de l'enceinte et que le coup d'envoi avait dû être retardé de 37 minutes.

Humiliés par le Real Madrid (5-2), qui a pris une réelle option sur la qualification pour les quarts de finale, les hommes de Jürgen Klopp auront toutefois l'occasion de prendre leur revanche lors du match retour, le 15 mars prochain.