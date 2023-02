«C’était stupide» : Emiliano Martinez regrette sa célébration après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde

Emiliano Martinez a exprimé ses regrets concernant sa célébration après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France (3-3, 4-2 tab).

Sa célébration avait fait le tour du monde. Et suscité une indignation générale. Après la finale de la Coupe de la monde, remportée par l’Argentine face à la France (3-3, 4-2 tab), Emiliano Martinez s’était distingué par un geste obscène. Au moment de recevoir le trophée du meilleur gardien de la compétition, représenté par un gant en or, le portier de l’Albiceleste l’avait placé au niveau de son entrejambe. Cette célébration avait été perçue comme une provocation envers les Bleus et les supporters français, qu’il avait qualifiés d’arrogants.

Mais deux mois plus tard, le gardien de West Ham a exprimé ses regrets. «C’était stupide, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier», a-t-il confié au micro d’ESPN. Il est également revenu sur son échange avec Kylian Mbappé à l’issue de la séance de tirs aux buts perdue par les Tricolores. «Je lui ai dit qu’il avait fait un grand match et qu’il faisait honneur à son pays», a-t-il déclaré, alors que l’attaquant français avait inscrit un triplé avant de transformer son tir au but.

A la fête au Qatar, Emiliano Martinez a connu un retour compliqué à la compétition depuis la fin du Mondial, avec pas moins de onze buts encaissés lors des trois dernières rencontres, dont un but inscrit contre son camp, le week-end dernier, lors de la défaite face à Arsenal (2-4).