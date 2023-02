Espagne : Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale à contrecœur

Sergio Ramos a décidé, ce jeudi, de mettre un terme à sa carrière internationale après avoir appris que Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur de l'équipe d'Espagne, ne comptait pas sur lui.

Clap de fin définitif pour Sergio Ramos avec l’équipe d’Espagne. A bientôt 37 ans (30 mars), le défenseur ibérique, joueur le plus capé de l’histoire de la Roja (180 sélections), a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. S’il avait toujours un espoir de reporter le maillot de l’Espagne, il a reçu un appel du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, qui lui a indiqué qu’il ne comptait pas sur lui, peu importe son niveau, le forçant à pendre cette décision à contrecœur.

Trois titres majeurs avec la Roja

«Le moment est venu. C’est l’heure pour moi de dire au revoir à l’équipe nationale d’Espagne. Ce matin, j’ai reçu un appel de l’actuel entraîneur principal qui m’a informé que je ne fais pas et ne ferai pas partie de ses plans, peu importe mes performances ou de ce que je fais dans ma carrière. Le cœur lourd, c’est la fin d’un chemin que j’espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût, à la hauteur de tous les succès obtenus avec La Roja», a-t-il regretté dans un communiqué.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Sergio Ramos a fait ses débuts avec la Roja en 2005 et remporté l’Euro 2008 puis la Coupe du monde 2010, et à nouveau l’Euro 2012. Blessé, il n’avait pas été retenu par Luis Enrique pour l’Euro 2020, ni pour la dernière Coupe du monde au Qatar, où les Espagnols ont été éliminés en 8e de finale par le Maroc. Il aura disputé son dernier match avec le maillot de l’Espagne sur les épaules face au Kosovo, à Séville, le 31 mars 2021 en éliminatoires du Mondial.

«Je crois que ce voyage méritait de se terminer par mon propre choix ou parce que mon niveau n’était pas digne de la sélection nationale, pas en raison d’une question d’âge ou pour d’autres raisons», a ajouté Sergio Ramos, qui va encore, un peu plus, uniquement se focaliser sur sa carrière au PSG.