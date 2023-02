Andre Akkari, champion brésilien de poker : «Neymar est le meilleur joueur ‘amateur’ que je connaisse»

Champion brésilien de poker et grand ami de Neymar, Andre Akkari, rencontré à l’EPT Paris organisé par PokerStars, dont il est ambassadeur depuis 2007, a vanté les qualités du joueur du PSG, même s’il ne l’imagine pas devenir joueur professionnel à la fin de sa carrière de footballeur.

Est-ce la première fois que vous venez en France ?

Je viens assez souvent en France et à Paris. C’est un pays que j’aime beaucoup. La première fois que je suis venu en France, c’était déjà pour un European Poker Tour. C’était il y a une quinzaine d’années à Deauville, et j’ai beaucoup apprécié. Je suis venu aussi pour voir des matchs de football et visiter avec ma femme.

Que représentait cet EPT Paris pour vous ?

C’était une évidence de venir jouer à Paris. Cela n’avait pas de sens d’avoir un European Poker Tour sans passer par Paris. Donc c’était forcément un plaisir de pouvoir jouer dans cette si belle ville. Cette étape démontre encore un peu plus le prestige de l’EPT, d’autant qu’elle a été un véritable succès.

O @aakkari também já engatou no jogo no #EPTParis. A Esquadra é uma fortaleza e vamos com tudo nos feltros franceses! pic.twitter.com/ySDoMYMfLw — PokerStars Brasil (@PokerStarsBR) February 15, 2023

Vous n’avez jamais remporté de titre EPT, alors que vous n'êtes pas passé loin à plusieurs reprises. Est-ce un objectif ?

Bien sûr, surtout qu’effectivement j'étais plusieurs fois tout proche d'une victoire. C’est vraiment un des objectifs de ma carrière. A chaque fois, je suis déterminé pour gagner et je fais tout pour m’améliorer afin d’y parvenir. Et le jour où j’arriverai à remporter un EPT, ce sera vraiment extraordinaire. Malheureusement, j’ai été éliminé à Paris. Mais peut-être la prochaine fois.

Un titre ETP aura-t-il la même valeur que votre bracelet WSOP remporté en 2011 ?

Pour un joueur de poker professionnel, c’est difficile de comparer. Ce sont des tournois différents, avec des joueurs différents. Mais il est évident que d’avoir remporté ce bracelet garde une saveur particulière pour moi, mais aussi au Brésil. Car cela a permis de changer un peu les mentalités et donner une meilleure image du poker aux Brésiliens.

Le poker est désormais très populaire au Brésil

Beaucoup de médias se sont intéressés à moi et au poker. Ensuite d’autres joueurs brésiliens ont gagné des tournois importants, améliorant davantage la réputation du poker. Mais si je devais choisir aujourd’hui entre remporter un EPT ou un deuxième bracelet, je préférais gagner un EPT car je n’y suis encore jamais parvenu.

Justement, comment le poker est-il perçu au Brésil ?

Le poker est désormais très populaire. Les événements poker sont énormément suivis au Brésil. Je ne sais pas combien il y a de joueurs, mais il y en a vraiment beaucoup. De nombreux médias en parlent également et beaucoup de célébrités se mettent à jouer au poker. C’est plus qu’un jeu, c’est une manière de vivre et un moyen de se surpasser. Et un joueur de poker est perçu comme une personne intelligente.

En quoi le poker a-t-il changé votre vie ?

Le poker a tout changé dans ma vie. Avant le poker, j’essayais d’être un entrepreneur mais je n’avais pas d’argent. Mais j’ai été récompensé de tous les efforts que j’ai fait pour en arriver là. Et cela m’a aussi permis d’aider des gens au Brésil de la même manière qu’on a pu m’aider.

Combien de temps vous voyez-vous encore jouer ?

J’aime vraiment trop le poker pour penser à arrêter. J’aime l’esprit de compétition et cette bataille psychologique et mental qu’il peut y avoir avec les autres joueurs. J’aime aussi ce mélange entre logique et réflexion pour parvenir à gagner. Le poker est aussi très important pour faire travailler son cerveau. Par exemple, ma mère (75 ans) est atteinte de la maladie d’Alzheimer, donc je sais à quel point c’est important de le faire fonctionner.

Avez-vous profité de cet EPT Paris pour voir Neymar ?

Évidemment. On se connait depuis longtemps, environ une dizaine d’années, et nous sommes des amis très proches. Je suis notamment allé le voir chez lui après sa récente blessure à la cheville. Nous sommes tout le temps en contact. Soit on est ensemble, soit on échange.

Quelles sont vos relations ?

Je ne vois pas Neymar comme tout le monde. Je ne le vois pas comme une célébrité et une star du football. C’est vraiment un ami et quelqu’un de formidable. On parle vraiment de beaucoup de choses, de la vie en générale, du poker évidemment mais pas souvent de foot.

Est-ce que vous continuez à lui donner des conseils ?

Oui. Neymar est quelqu’un de très compétiteur, avec la volonté de toujours s’améliorer. Il me demande toujours beaucoup de conseils pour devenir encore meilleur. C’est dans sa mentalité. Dans tout ce qu’il fait, il veut sans cesse s’améliorer, peu importe le domaine.

Neymar n'est pas joueur professionnel mais il fait en sorte de s'en rapprocher

Il me pose souvent des questions sur des mains pour savoir comment les jouer et j’essaie toujours de le conseiller au mieux. Il n’est pas joueur professionnel, mais il fait en sorte de s’en rapprocher et d’avoir la meilleure façon de jouer.

Pensez-vous qu’il pourrait devenir joueur de poker professionnel après sa carrière de footballeur ?

Non, je ne pense pas. Il peut peut-être tenter de devenir joueur de poker professionnel, mais il n’a pas conscience de ce que cela représente et implique. Cela demande beaucoup d’investissement en jouant parfois onze heures par jour et 20 tables en même temps, comme je le fais depuis des années. Moi-même j’ai évolué et fait des efforts au fil des années pour jouer de manière encore plus professionnelle. Donc Neymar peut jouer comme un pro et même donner du fil à retordre à un pro, mais il vit sa vie et il ne la changera pas.

Son niveau est-il éloigné d’un joueur professionnel ?

Il est le meilleur joueur de poker ‘amateur’ que je connaisse. Mais il ne pense pas comme un joueur professionnel. Par exemple, il ne prend pas en considération les aspects mathématiques d’une main comme un joueur professionnel peut le faire. Il peut encore améliorer son niveau en lisant des livres de techniques et en regardant des vidéos. Mais cela demande du temps et il n’en a pas beaucoup. Et c’est normal, car il s’entraîne tous les jours et sa vie est consacrée au football. Pour le moment, son but est de jouer du mieux possible, de prendre du plaisir et d’essayer de battre des pros et il y arrive parfois. C’est ça qui lui plaît.

Dans une interview à CNews, il avait notamment déclaré que l’un de ses rêves serait de jouer une table finale avec vous et de vous battre…

Ce que je peux lui répondre, c’est que peu importe l’endroit, le lieu ou les joueurs avec qui on sera, c’est moi qui le battrai. Il doit encore beaucoup travailler et faire des efforts pour attendre mon niveau (rires).