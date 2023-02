Rocky, Creed, Drago... Voici le classement des 10 meilleurs boxeurs des sagas cultes

Alors que Creed 3 sort ce mercredi 1er mars dans les salles de cinéma de l’Hexagone, voici le classement des 10 meilleurs boxeurs qui se sont succédés dans les différents films des sagas Rocky et Creed.

Entre les différentes époques, de nombreux boxeurs, héros ou méchants, se sont dévoilés aux yeux du grand public. L’occasion pour CNEWS d’établir un Top 10 pour déterminer qui sont les meilleurs boxeurs entre les six Rocky, sortis de 1976 à 2006, et les deux films Creed, dont le premier est sorti en 2005.

10. Tommy Gunn

Tommy «The Machine» Gunn, qui était joué par le boxeur Tommy Morrison (décédé en 2013), était le principal méchant dans Rocky V. Avec un bilan, dans le film, de 23 victoires pour 1 défaite, il n’a pas vraiment été l’un des combattants les plus en vue de la saga. Dommage car dans la vraie vie, il possède un très joli palmarès (48 victoires en 52 combats pro) et deviendra quelques années après son apparition dans le film, champion du monde en 1993 en battant George Foreman. Dans le film, ses émotions lui font défaut car il s’emporte assez facilement. Il est d'ailleurs battu par Rocky après un combat de rue.

9. Danny Wheeler

Joué par André Ward, un véritable boxeur professionnel, Danny Wheeler bat Adonis dans un sparring non-officiel dans le premier Creed, mais sera battu dans un match revanche dans le deuxième opus pour le titre de champion du monde WBC des poids lourds. Considéré comme l’un des meilleurs de la planète, il est envoyé au tapis facilement par le champion qui se penchera désormais sur un autre défi : le fils d’Ivan Drago.

8. Ricky Conlan

Dans Creed, Ricky Conlan, joué par Tony Bellew, également vrai boxeur dans la vie réelle, était considéré comme le meilleur de la planète en 2015, et détenait le titre de champion du monde pendant cinq ans. Conlan est l'un des rares boxeurs à avoir battu le personnage principal de la franchise, remportant le combat contre Adonis par décision partagée. Au sommet de sa carrière, il aura tout de même des problèmes avec la justice et ira en prison pour détention d’arme à feu.

7. Mason Dixon

Dans le sixième opus de Rocky, Mason Dixon, joué par Antonio Tarver (boxeur dans la vraie vie), est le principal adversaire de Rocky Balboa. Dixon possède un incroyable bilan de 43 victoires et aucune défaite au moment d’affronter Rocky. Il s’imposera d’ailleurs contre l’étalon italien par décision partagée, même si le public acclamera Balboa pour son dernier combat.

6. Victor Drago

Viktor Drago, joué par l’acteur et ancien boxeur Florian Munteanu, est le fils du terrible Ivan Drago, l’ancien grand rival et ennemi de Rocky Balboa. Dans Creed 2, le fils Drago est tout aussi féroce et brutal que son père. Il bat Adonis une première fois mais est disqualifié pour un coup alors que l’Américain était au sol. Dans le second combat, Adonis le bat et «venge» son père Apollo, battu et tué par Ivan Drago.

5. Clubber Lang

Clubber Lang, joué par le célèbre Mister T., est un adversaire très dangereux et le principal méchant de Rocky III. Dur au mal, Lang est si puissant qu'il tue accidentellement l’entraîneur de Rocky, Mickey, après l’avoir fortement poussé dans une bousculade. Avec un record de 36 victoires pour 2 défaites, Lang se présente face à Rocky, touché par la mort de son entraîneur de toujours et le bat une première fois. Dans la revanche au Madison Square Garden de New York, Balboa le vaincra après avoir retrouvé l’œil du tigre.

4. Adonis Creed

Personnage principal des Creed, Adonis, interprété par Michael B. Jordan, est le fils d’Apollo qu’il n’a jamais connu. Il parvient à sortir de l’ombre de son père pour se faire un prénom aux yeux du monde. Alors qu'il connaît des débuts difficiles, Creed a récolté un impressionnant record de 25-1 avec l'aide de son entraîneur Rock Balboa. Il va gravir les échelons dans le monde de la boxe, en commençant par les combats de rue et en terminant par le titre de champion poids lourd WBC.

3. Apollo Creed

Apollo Creed, joué par Carl Weathers, est d’abord considéré comme le principal méchant de Rocky et Rocky II, avant de devenir son ami et entraîneur. D’abord champion du monde des poids lourds, le Danseur massacreur, comme on le surnommait, permet à Rocky de gagner en célébrité en l’affrontant. Il le bat d’ailleurs par décision partagée lors du premier combat mais tombe KO lors de la revanche. Doté d’une grosse puissance et d’une très belle technique, Apollo Creed est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de la saga.

2. Ivan Drago

Ivan Drago, interprété par l’impressionnant Dolph Lundgren, est le plus grand méchant de Rocky. Dans le quatrième opus, celui qui est originaire d'Union soviétique, est probablement le boxeur le plus intimidant de la série. Il est si puissant qu'il tue Apollo Creed sur le ring. Avec 100 victoires au compteur, il affronte Rocky Balboa, le met en pièces avant de perdre contre celui qui est tout simplement le meilleur de la saga.

1. Rocky Balboa

Comment ne pas le mettre en première position ? Le meilleur boxeur de la franchise Rocky est sans aucun doute l'étalon italien, interprété par Sylvester Stallone. Rocky Balboa, parti de rien, est constamment capable de répondre à tous les défis. Bien qu’il puisse perdre les premiers combats, il se relève et bat les adversaires les plus dangereux comme Apollo Creed, Clubber Lang ou surtout Ivan Drago. Au total, il a perdu 23 de ses 81 combats mais il gagne toujours à la fin. Et même dans Rocky Balboa en 2006, il perd le dernier combat de sa carrière mais est acclamé. Très logiquement, il devient entraîneur d’Adonis Creed par la suite. Bref, tout est parfait.