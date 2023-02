6 Nations : la France se reprend et s'impose contre l'Ecosse (32-21)

Le XV de France s’est imposé contre l’Ecosse (32-21), ce dimanche, lors de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Battus en Irlande, il y a deux semaines, les Bleus se relancent avec cette victoire bonifiée.

Le rebond était attendu. Quinze jours après leur revers à Dublin, les hommes de Fabien Galthié, bousculés sur en seconde période, se sont relancés face aux Ecossais et ont décroché le bonus offensif en toute fin de partie.

Dans un match qui s’est vite joué à quatorze contre quatorze, après les expulsions de l’Écossais Grant Gilchrist (7e) et de Mohamed Haouas (13e), les Bleus ont inscrit quatre essais par le demi d'ouverture Romain Ntamack (5e), l'ailier Ethan Dumortier (8e) l'arrière Thomas Ramos (19e) et le centre Gaël Fickou (79e). De son côté, le XV du Chardon a répondu par un doublé du centre Huw Jones (25e, 48e) et de l'ouvreur Finn Russell (68e). De quoi se relancer pour la victoire finale dans ce Tournoi.

«Il y a deux ans on avait perdu sur la dernière action. Cette fois on est allé chercher la victoire avec le bonus offensif et cinq points à zéro, s’est réjoui le manager tricolore après la rencontre. Le thème, c'était tomber et se relever. Ç'a été ça, dans un match avec un scénario difficile. On était bien dans le match, on faisait ce qu'on voulait et puis il y a eu carton rouge et carton rouge. On a senti une équipe qui se crispait. Il y a eu des temps forts et des temps faibles. On a su sortir des temps faibles pour imposer des temps forts, surtout à la fin quand on est allé chercher le bonus offensif. Il y a de fortes équipes, mais le trophée on ne l'a pas encore lâché.»

Désormais, outre un déplacement en Angleterre le 11 mars et la réception du pays de Galles la semaine suivante, les Tricolores doivent compter sur un faux pas de l'Irlande, dernière équipe invaincue du Tournoi 2023, pour espérer conserver leur titre.

«Sincèrement il y a du mieux, je pense qu'on a mis énormément d'intensité dans le combat. On a bien défendu même si on a pris, je crois, deux ou trois essais (trois essais, ndlr). Mais on n'a rien lâché face à une belle équipe d’Écosse, a indiqué Gaël Fickou. Ils sont dangereux, c'est peut-être la meilleure équipe d’Écosse de l'histoire, il fallait résister, on a su le faire, c'est bien. Ils prennent un carton rouge, nous deux minutes après on en prend un, c'est comme ça. Il faut s'adapter, on a su bien le faire ce soir. On a des standards élevés. Il nous reste deux très gros matchs, il nous faut bien finir.»