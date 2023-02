Boxe : Cristiano Ronaldo, Mike Tyson…Les stars en nombre pour le combat Jake Paul-Tommy Fury

Il y avait du très beau monde en Arabie saoudite dimanche soir, pour suivre la victoire de Tommy Fury, petit frère de Tyson, sur Jake Paul. Parmi les invités, Cristiano Ronaldo ou encore Mike Tyson.

Le YouTubeur aux 20 millions d'abonnés Jake Paul a donc perdu son premier combat en s’inclinant aux points face à Tommy Fury, boxeur mais également star de télé-réalité et surtout demi-frère du champion poids-lourds Tyson Fury.

Ce combat s’est déroulé devant de nombreuses stars, à commencer par Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui évolue depuis janvier dans le club d’Al-Nassr, est venu apprécier le spectacle. Ancien joueur de Manchester United, club préféré de Tyson Fury, il a peut-être échangé avec le «Gypsy King» sur la Coupe de la Ligue anglaise, décrochée quelques heures plus tôt par les Red Devils.

Fan de sports de combat, «CR7», qui était accompagné de son fils Cristiano Jr, avait notamment rencontré Francis Ngannou et est ami avec Badr Hari.

Autres personnalités présentes, l'ancien champion poids-lourds Mike Tyson, qui était d’ailleurs là depuis le début de la semaine, ou encore le comédien Kevin Hart.

‼️ Tyson Fury and Deontay Wilder reuniting for the first time since their trilogy fight at Jake Paul vs Tommy Fury tonight…





[ @Queensberry] pic.twitter.com/0q1LmhIXBu

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2023