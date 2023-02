Formule 1 : voici le salaire de tous les pilotes pour la saison 2023

Comme la saison passée, Max Verstappen reste le pilote de Formule 1 le mieux payé de l’ensemble du paddock, devant ses deux rivaux Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Sur la piste comme en dehors, il est au sommet. Double champion du monde de Formule 1 en titre, Max Verstappen est également le pilote le mieux payé du paddock. Sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2028, le Néerlandais touche un salaire annuel de 52 millions d’euros par saison, selon Racingnews365. Il devance Lewis Hamilton, qui est dans sa dernière année de contrat et qui n’a toujours pas prolongé avec Mercedes. Les émoluments du Britannique sont estimés à 33 millions d’euros par an.

Vice-champion du monde en titre, Charles Leclerc occupe la 3e marche du podium avec un salaire de 23 millions d’euros par saison. Lando Norris (McLaren) pointe juste derrière le pilote Ferrari avec 19 millions d’euros par an, alors que Carlos Sainz (Ferrari) complète le top 5 avec des revenus de 12 millions d’euros annuels.

Sergio Perez (Red Bull) et Valterri Bottas (Alfa Romeo) arrivent derrière l’Espagnol, touchant tous les deux 10 millions d’euros par an. George Russell se classe en 8e position avec un salaire chez Mercedes de 8 millions d’euros, devant les deux pilotes français d’Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui touchent respectivement 6 et 5 millions d’euros par saison. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Logan Sargeant, tout juste arrivé chez Williams, arrivent en queue de peloton avec 1 million d’euros.

Le salaire de tous les pilotes

Max Verstappen (Red Bull) : 52 millions d’euros par an

Lewis Hamilton (Mercedes) : 33 millions d’euros par an

Charles Leclerc (Ferrari) : 23 millions d’euros par an

Lando Norris (McLaren) : 19 millions d’euros par an

Carlos Sainz (Ferrari) : 12 millions d’euros par an

Sergio Perez (Red Bull) : 10 millions d’euros par an

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 10 millions d’euros par an

George Russell (Mercedes) : 8 millions d’euros par an

Esteban Ocon (Alpine) : 6 millions d’euros par an

Pierre Gasly (Alpine) : 5 millions d’euros par an

Fernando Alonso (Aston Martin) : 5 millions d’euros par an

Kevin Magnussen (Haas) : 5 millions d’euros par an

Alex Albon (Williams) : 3 millions d’euros par an

Lance Stroll (Aston Martin) : 2 millions d’euros par an

Nico Hulkenberg (Haas) : 2 millions d’euros par an

Nyck de Vries (AlphaTauri) : 2 millions d’euros par an

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 2 millions d’euros par an

Oscar Piastri (McLaren) : 2 millions d’euros par an

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : 1 million d’euros par an

Logan Sargeant (Williams) : 1 million d’euros par an