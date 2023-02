Equipe de France : Antoine Griezmann bientôt au musée Grévin aux côtés de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé

L’attaquant de l’équipe de France Antoine Griezmann va faire son entrée au musée Grévin le 7 mars prochain, où il prendra place aux côtés, notamment, de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé.

L’équipe de footballeurs va s’étoffer au musée Grévin. Attendu depuis près de trois ans, Antoine Griezmann va y faire son entrée le mardi 7 mars prochain. Et la statue de cire de l’attaquant de l’équipe de France prendra notamment place aux côtés de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé, mais aussi de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Pelé.

en Bleu @AntoGriezmann a participé à les matchs de l’Équipe de France depuis le 31 août 2017…





Une longévité et un record incroyable, anciennement détenu par Patrick Vieira avec 44 sélections consécutives #FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDJ1HYSLum — Equipe de France (@equipedefrance) November 30, 2022

Le joueur de l’Atlético Madrid devait initialement faire son entrée en 2020, mais elle a été retardée par la pandémie de Covid-19 puis la dernière Coupe du monde au Qatar, où il a encore été déterminant dans le parcours des Bleus jusqu’en finale. «Un joueur émérite d’un tel niveau, a plus qu’amplement sa place à Grévin, aux côtés d’illustres autres joueurs et sportifs. Au-delà d’être un joueur d’exception, Antoine Griezmann est une belle personne», a indiqué le musée Grévin dans un communiqué.

Alors qu’il sera vêtu du maillot de l’équipe de France, il a fallu six mois de travail pour créer la statue de cire d’Antoine Griezmann, «qui a pris un grand plaisir à participer à chaque étape de la création». «Pendant son premier rendez-vous, qui avait alors lieu en février 2020 à Barcelone, à l’aube de la pandémie, il s’est prêté au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains. Un second rendez-vous a confronté par visio le modèle et le modelage en terre glaise. Enfin, les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage ont été vérifiés», a ajouté le musée Grévin. Et le résultat final sera donc dévoilé le mardi 7 mars.