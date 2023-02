FFF : Noël Le Graët a déjà retrouvé un poste à la Fifa

Noël Le Graët, qui a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football, va prendre la direction du bureau de la Fifa à Paris.

Il a très vite rebondi. Noël Le Graët a démissionné, ce mardi, de son poste de président de la Fédération française de football. Mais il ne quitte pas le monde du ballon rond pour autant. A 81 ans, le dirigeant breton a été nommé par Gianni Infantino (président de la Fifa) pour prendre la direction du bureau de l'instance à Paris. «Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience», a confié Eric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF, devant le siège de l’instance.

Noël Le Graët va prendre la direction du bureau de la FIFA à Paris pic.twitter.com/0b4SadEBrJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 28, 2023

Après onze ans passés à la tête de la FFF, Noël Le Graët a été rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel. Le rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports avait été accablant à son égard. Selon les inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Noël Le Graët ne disposait plus «de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français», compte tenu notamment de son «comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes».

En attendant qu’un nouveau président soit désigné, Philippe Diallo va poursuivre l’intérim à la tête de la FFF, comme il l’avait déjà fait après la mise en retrait de Noël Le Graët le 11 janvier dernier. Vice-président délégué depuis 2021, le natif de Saint-Nazaire (59), fils de l’ancien boxeur sénégalais Souleymane Diallo et ancien joueur du FC Nantes, sera «chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles», jusqu’à la prochaine assemblée générale programmée le 10 juin prochain.