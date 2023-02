FFF : qui va remplacer Noël Le Graët comme président ?

Philippe Diallo va à nouveau assurer l’intérim à la tête de la Fédération française de football après la démission, ce mardi, de Noël Le Graët de son poste de président.

L’intérim se poursuit pour Philippe Diallo. En vertu des statuts de la Fédération française de football, le vice-président délégué de la FFF (59 ans) va remplacer Noël Le Graët à la tête de l’instance, après la démission, ce mardi, du dirigeant breton. En poste depuis 2021, il sera «chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles», jusqu’à la prochaine assemblée générale programmée en juin prochain et qui devrait désigner le nouveau président.

Philippe Diallo, devenu vice-président délégué en décembre 2021 après le départ de Brigitte Henriques nommée à la tête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), avait déjà assuré l’intérim après la mise en retrait de Noël Le Graët, le 11 janvier dernier.

S’il est méconnu du grand public, le natif de Saint-Nazaire, fils de l’ancien boxeur sénégalais Souleymane Diallo et ancien joueur du FC Nantes, est réputé pour être un fin connaisseur des acteurs et des arcanes du football depuis plus de trente ans. De quoi faire de lui le futur homme fort du football français et l’imaginer briguer le poste de président ? Réponse dans les prochaines semaines.