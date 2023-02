Football : après sa démission, Noël Le Graët se dit victime d'une «cabale»

Ce mardi 28 février, Noël Le Graët a réagi à sa propre démission de la présidence de la Fédération française de football. Il dénonce un «matraquage incroyable».

A peine démis de ses fonctions de président de la Fédération française de Football (FFF), Noël Le Graët règle ses comptes. Ce mardi 28 février, il a accusé la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir «menti» et s'est dit victime d'une «cabale politico-médiatique bien organisée».

Dans une interview accordée au quotidien Le Monde, Noël Le Graët, 81 ans, a dénigré le rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports et dont les conclusions l'accablent.

Le document, rédigé par les inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, stipulait que l'ex-président «ne dispos(ait) plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français», compte tenu notamment de son «comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes».

Visé depuis mi-janvier par une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët rejette ces accusations auprès du Monde. Selon lui, «la mission a fait l'objet de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d'impartialité».

Il dénonce un «matraquage incroyable» et a fait savoir, par le biais de ses avocats, qu'il demanderait «l'annulation» du rapport d'audit devant le tribunal administratif. Il estime avoir fait l'objet d'une enquête «à charge» et réclame «une réparation non pas financière, mais morale». Noël Le Graët a également l'intention de poursuivre Amélie Oudéa-Castéra en diffamation.

S'il estime que l'idéal aurait été de quitter son poste «après le Qatar et la finale», l'ex-président n'a pour autant pas l'intention de quitter le monde du football. Il occupe déjà une nouvelle fonction, en tant que «bras droit» de Gianni Infantino, le président de la Fifa. Il doit prendre la direction de l'annexe parisienne de la Fédération «dès la semaine prochaine».