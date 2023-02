OM : un jeune du centre de formation s’excuse après avoir liké une photo de Kylian Mbappé

Enzo Sternal, jeune joueur de l’OM, a été la cible de nombreuses insultes après avoir liké une photo postée par Kylian Mbappé, dimanche soir après la victoire du PSG sur Marseille.

Âgé de 15 ans, Enzo Sternal a reçu de nombreuses critiques de fans du marseillais. La raison ? Le jeune espoir olympien a liké une photo de Kylian Mbappé, auteur dimanche soir, d’un doublé lors d’OM-PSG.

Le jeune attaquant, qui évolue également avec l’équipe de France U16, a aimé sur Twitter le post du natif de Bondy «NOUS SOMMES LE PARIS SAINT-GERMAIN». De quoi faire enrager de nombreux supporters marseillais qui ont insulté le natif de Nancy.

«Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs», a dû poster Enzo Sternal dans une story sur le même réseau social.

Dans la foulée, de nombreux autres fans de l’OM lui ont apporté leur soutien tout en l’excusant. «Il a 15 ans les gars. 15 piges, c’est un attaquant, même si Mbappe joue à Paris, c’est normal pour un gamin d’être époustouflé par ce joueur. Faut arrêter de dramatiser», a défendu sur Twitter «Le picard marseillais».

Une affaire qui rappelle celle du camp d’en face, fin avril 2018, lorsque Thomas Meunier, alors latéral du PSG, avait liké les photos d’un tifo marseillais, en marge du match de Ligue Europa OM-Salzbourg.