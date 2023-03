PSG-Nantes, 26e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

A quatre jours de son 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG reçoit Nantes, ce samedi (21h), pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Dernière répétition. A quatre jours de son 8e de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (défaite 1-0 à l’aller), le PSG reçoit, ce samedi, Nantes au Parc des Princes pour la 26e journée de Ligue 1. Avec deux objectifs : conforter sa place en tête du classement, où les Parisiens comptent 8 points d’avance sur l’OM, et préparer du mieux possible son déplacement décisif en Allemagne.

Après un début d’année 2023 laborieux, le champion de France en titre tentera de poursuivre sur la lancée de ses deux succès contre Lille (4-3), et surtout à Marseille le week-end dernier (0-3). Et si Christophe Galtier sera privé de Presnel Kimpembe ou encore Neymar, blessés, il pourra compter sur Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous deux déterminants lors des succès face aux Lillois et Marseillais.

Vainqueurs à l'aller (0-3), les coéquipiers de Marquinhos devront toutefois se méfier de Nantes, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé Lens en milieu de semaine (2-1). Mais une rechute à domicile ferait vraiment mauvais genre et ne ferait que resurgir les doutes accumulés ces dernières semaines avant de se rendre, mercredi, en Bavière, où Paris jouera une grande partie de sa saison.

