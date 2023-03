«On t’attend» : des menaces contre Lionel Messi après des coups de feu tirés sur un supermarché appartenant à sa belle-famille

Lionel Messi a été la cible de menaces d’un gang de Rosario, après une fusillade survenue dans un supermarché appartenant à la famille de sa femme Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi est-il en danger ? Le champion de monde argentin a été la cible de menaces émanant d’un gang de Rosario, qui s’en pris à un supermarché de la ville appartenant à la famille de sa femme Antonela Roccuzzo. Arrivés sur une moto aux alentours de 3h du matin selon un témoin, deux individus ont tiré 14 coups de feu sur la devanture du magasin, géré par un cousin de l’épouse du septuple Ballon d’or, avant de laisser un mot destiné à l’attaquant du PSG, en fin de contrat en juin prochain, et de prendre la fuite. «Messi on t’attend, Javkin est un narco, il ne va pas prendre soin de toi», était-il écrit à la main sur le morceaux de papier laissé sur les lieux par les malfaiteurs, selon les médias locaux.

Este fue el mensaje que dejaron tras la balacera en el supermercado de Rosario...





This was the message they left after the shooting at the Rosario supermarket...#Messi





C'est le message qu'ils ont laissé après la fusillade au supermarché Rosario...#Messi pic.twitter.com/65H5kOO1k0

— Jorge Battagliotti (@jbattagliotti) March 2, 2023